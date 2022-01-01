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Rusya, 2022’ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi
Rusya, 2022’ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi
Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022’ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, moskova, yılbaşı, galeri, фото

Rusya, 2022’ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi

02:00 01.01.2022
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Rusya, Kovid-19 salgınına rağmen 2022’ye hava fişek gösterileri ve eğlence programlarıyla girdi.
© SputnikCoğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik
Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBaşkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.
Başkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
Başkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.
© Sputnik / Александр Патрин / Fotoğraf bankasına girBaşta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Александр Патрин
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Fotoğraf bankasına gir
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSaatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.
Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.
Gösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
Gösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girYeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.
Yeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
Yeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girDaha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.
Daha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi. - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Fotoğraf bankasına gir
Daha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.
© Sputnik / Евгений БиятовBazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.
Bazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Евгений Биятов
Bazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.
Kızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı. - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik
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Fotoğraf bankasına gir
Kızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.
© SputnikYılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.
Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik
Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.
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