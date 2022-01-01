Rusya, 2022’ye hava fişek gösterileri ve kutlamalarla girdi

© SputnikCoğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
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Coğrafi büyüklüğü nedeniyle, ülkenin en doğusunda bulunan Kamçatka ve en kuzeydoğu kesiminde bulunan Çukotka bölgeleri başkent Moskova’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBaşkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.
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Başkent Moskova’da süslenen cadde ve meydanlarda, restoranlarda ve eğlence yerlerinde kutlamalar erken saatlerde başladı.
© Sputnik / Александр Патрин / Fotoğraf bankasına girBaşta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.
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© Sputnik / Александр Патрин/
Başta tarihi Kızıl Meydan civarı olmak üzere şehrin çam ağacı dikilen ana meydanlarında ve parklarındaki eğlence yerlerinde toplanan insanlar yeni yıla girmeyi bekledi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSaatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.
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Saatin gece yarısını geçmesiyle birlikte sokaklardaki insanlar hava fişek gösterileri ve eğlenceler eşliğinde 2022 yılını coşkuyla karşıladı.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girGösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.
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Gösteriyi şehirde aynı anda toplam yarım milyon civarında kişinin izlediği ifade edildi.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girYeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.
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Yeni yılın ilk anlarında Moskova genelinde 11 meydan ve 15 parkta hava fişek gösterisi yapıldı. 4 dakika boyunca şehir genelinde 30 binin üzerinde hava fişek patlatıldı.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girDaha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.
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© Sputnik / Евгений Биятов/
Daha sonra vatandaşlar şehrin sokaklarında gezdi, düzenlenen eğlence programlarına katıldı. Parklarda açılan buz pateni pistlerinde ve panayırlarda aileler çocuklarla birlikte vakit geçirdi.
© Sputnik / Евгений БиятовBazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.
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© Sputnik / Евгений Биятов
Bazı vatandaşlar da yaşadığı mahallelerdeki alanlarda kendi havai fişek gösterisini organize etti.
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girKızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.
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Kızıl Meydan, havai fişek gösterisi öncesinde güvenlik önlemleri nedeniyle akşam saatinden itibaren halkın girişine kapatıldı.
© SputnikYılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.
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© Sputnik
Yılbaşı ve Noel kutlamaları nedeniyle 31 Aralık-9 Aralık tarihlerinin resmi tatil ilan edildiği Rusya'da, tatil boyunca eğlence organizasyonları ve kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.