Rusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını, saldırı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti.“Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden bir kez ateş açıldığı tespit edildi” diyen Juravlyov, Bnin bölgesindeki militanların havan topları ile hükümet güçlerinin Hantutin yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine yaptığı atış sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.Önceki gün Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bir Suriyeli askerin keskin nişancı ateşi ile yaralandığı açıklanmıştı.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş açtıklarını, açılan ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını, saldırı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
“Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden bir kez ateş açıldığı tespit edildi” diyen Juravlyov, Bnin bölgesindeki militanların havan topları ile hükümet güçlerinin Hantutin yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine yaptığı atış sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.
Önceki gün Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bir Suriyeli askerin keskin nişancı ateşi ile yaralandığı açıklanmıştı.