Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220101/rusya-militanlarin-ates-acmasi-sonucu-bir-suriyeli-asker-hayatini-kaybetti-1052317138.html
Rusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş açtıklarını... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T22:55+0300
2022-01-01T22:56+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
asker
suriye ordusu
militanlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043951497_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0f75b0980e5a583c4bfe5ec9d9e1199.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını, saldırı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti.“Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden bir kez ateş açıldığı tespit edildi” diyen Juravlyov, Bnin bölgesindeki militanların havan topları ile hükümet güçlerinin Hantutin yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine yaptığı atış sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.Önceki gün Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bir Suriyeli askerin keskin nişancı ateşi ile yaralandığı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211230/rus-disisleri-isid-ve-teror-halifeligi-20-yeniden-canlanabilir-1052263130.html
rusya
suriye
idlib
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043951497_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b8d1ec12efc4f256538388f1e37e89a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, suriye, idlib, asker, suriye ordusu, militanlar

Rusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti

22:55 01.01.2022 (güncellendi: 22:56 01.01.2022)
© AAAmerikalıların İdlib’e girme planları
Amerikalıların İdlib’e girme planları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasadışı silahlı oluşumlarda yer alan militanların İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş açtıklarını, açılan ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden ateş açıldığını, saldırı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini belirtti.
“Son bir günde İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde yasadışı silahlı oluşumların bulunduğu mevzilerden bir kez ateş açıldığı tespit edildi” diyen Juravlyov, Bnin bölgesindeki militanların havan topları ile hükümet güçlerinin Hantutin yerleşiminin yakınlarındaki mevzilerine yaptığı atış sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini de sözlerine ekledi.
Önceki gün Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bir Suriyeli askerin keskin nişancı ateşi ile yaralandığı açıklanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
30 Aralık 2021, 16:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünTony Blair'in şövalyelik unvanının geri alınması için imza kampanyası başlatıldı
DünGolf arabası süren orangutan sosyal medyayı salladı
DünTürkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Dünİran'ın güneydoğusunda çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan hayatını kaybetti
DünTCDD'den Marmaray ücretlendirmesi açıklaması: İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu
DünMeriç Nehri'nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıkla geziyor
DünEren Bülbül'ün doğum gününe özel hazırlanan video Galata Kulesi'ne yansıtıldı
DünBakan Koca, Avcılar'da doktora saldıran kişinin tutuklandığını açıkladı
DünGenç kız, evinde silahla vurulmuş halde bulundu: Hayati tehlikesi sürüyor
DünRusya: İdlib'de militanların ateş açması sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
DünHakkari'deki 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
DünFransız bakan, yılbaşı gecesinde 874 aracın ateşe verilmesinden 'mutlu': 'Şiddette düşüş görüldü'
DünYazar Sevan Nişanyan, Yunanistan’da tutuklandı: 'Sınır dışı edilebilir'
Dünİngiltere'de ülke tarihindeki en sıcak yılbaşı yaşandı
DünABD'de 2 bini aşkın uçuş, Kovid-19 ve zorlu hava koşulları nedeniyle iptal edildi
DünAlman uzman: Geçen yıl ABD’ye olan güven erozyona uğradı
DünEGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi: 16 kişi yaralandı
DünBazı arabalı vapur seferlerinin fiyatlarında artış
DünPakistan ve Hindistan, nükleer tesislerinin listelerini birbirleriyle paylaştı
DünCHP'li Tanrıkulu'ndan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ziyaret