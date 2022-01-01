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Rusya'da 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü
Rusya'da 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü
Rusya'da son 24 saatte 19 bin 751 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 22 Eylül'den bu yana kaydedilen düşük rakam oldu. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T17:17+0300
2022-01-01T17:17+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
vaka sayısı
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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya, 2022 yılına uzun bir süre sonra elde edilen en düşük vaka sayısıyla girdi. Son 24 saatte tespit edilen 19 bin 751 vaka sayısı, 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 519 bin 733 oldu.Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlere 847 kişi daha eklendi. Koronavirüse yenik düşenlerin toplam sayısı 309 bin 707'e yükseldi.33 bin 144 kişiyse hastalığı yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Koronavirüsle mücadeleyi kazananların sayısı 9 milyon 497 bin 63 oldu.
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rusya, kovid-19, vaka sayısı

Rusya'da 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü

17:17 01.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Fotoğraf bankasına girRusya'da kovid-19 salgını
Rusya'da kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya'da son 24 saatte 19 bin 751 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 22 Eylül'den bu yana kaydedilen düşük rakam oldu.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Rusya, 2022 yılına uzun bir süre sonra elde edilen en düşük vaka sayısıyla girdi.

Son 24 saatte tespit edilen 19 bin 751 vaka sayısı, 22 Eylül'den bu yana en düşük günlük vaka olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 10 milyon 519 bin 733 oldu.

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlere 847 kişi daha eklendi. Koronavirüse yenik düşenlerin toplam sayısı 309 bin 707'e yükseldi.

33 bin 144 kişiyse hastalığı yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Koronavirüsle mücadeleyi kazananların sayısı 9 milyon 497 bin 63 oldu.
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