https://tr.sputniknews.com/20220101/saglik-bakani-koca-istanbuldaki-hastaneleri-ziyaret-etti-1052308455.html

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

yılbaşı

hastane

ziyaret

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Koca, sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

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yılbaşı, hastane, ziyaret, fahrettin koca