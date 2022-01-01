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https://tr.sputniknews.com/20220101/saglik-bakani-koca-istanbuldaki-hastaneleri-ziyaret-etti-1052308455.html
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
yılbaşı
hastane
ziyaret
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca, sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:
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yılbaşı, hastane, ziyaret, fahrettin koca

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki hastaneleri ziyaret etti

12:18 01.01.2022
© DHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesine görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, hastaneleri ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Koca, sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
Sağlık Bakanının ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
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