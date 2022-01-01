https://tr.sputniknews.com/20220101/sudanda-darbe-karsiti-gosterilerde-olenlerin-sayisi-54e-yukseldi-1052315437.html

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T20:49+0300

2022-01-01T20:49+0300

2022-01-01T20:49+0300

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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 30 Aralık’taki askeri darbe karşıtı gösterilerde karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Abbas’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, Abbas'ın vefatıyla 30 Aralık 2021 gösterilerinde öldürülenlerin sayısının 6'ya, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 54’e ulaştığı kaydedildi.Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211111/sudanda-egemenlik-konseyi-yeniden-kuruldu-1050713392.html

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sudan, protesto, gösteri, darbe, ölü