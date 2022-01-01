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Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T20:49+0300
2022-01-01T20:49+0300
dünya
sudan
protesto
gösteri
darbe
ölü
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Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 30 Aralık’taki askeri darbe karşıtı gösterilerde karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Abbas’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, Abbas'ın vefatıyla 30 Aralık 2021 gösterilerinde öldürülenlerin sayısının 6'ya, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 54’e ulaştığı kaydedildi.Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sudanda-egemenlik-konseyi-yeniden-kuruldu-1050713392.html
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sudan, protesto, gösteri, darbe, ölü

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

20:49 01.01.2022
© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahSudan'da darbe karşıtı gösteriler
Sudan'da darbe karşıtı gösteriler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 54 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 30 Aralık’taki askeri darbe karşıtı gösterilerde karın bölgesine isabet eden kurşun nedeniyle yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Abbas’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Abbas'ın vefatıyla 30 Aralık 2021 gösterilerinde öldürülenlerin sayısının 6'ya, 25 Ekim 2021’den bu yana teyit edilen ölü sayısının ise 54’e ulaştığı kaydedildi.
Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.
Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.
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