TBMM Başkanı Şentop: İmam hatip liseleri Türkiye'nin siyasi tarihinin bir özeti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihini uzun bulup, vakti olmayıp da okuyamayanlar, imam hatip liselerinin tarihini okurlarsa aslında... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER) iş birliğinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen İlim Yayma Ailesi 16. Geleneksel 1 Ocak Buluşması'nda konuştu.Her 1 Ocak'ta bir araya geldiklerini ve değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Şentop, 11 Ekim 1951'de kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin 70. yılını doldurduğunu hatırlattı.Türkiye'nin uzun yıllar, milletin değerleri ile devletin değerlerinin birbirinden ayrıştığı dönemler yaşadığını iddia eden Şentop, "Mesela Malazgirt, Anadolu'nun, bu coğrafyanın kapılarını açan savaş. Alparslan'ın öncülüğündeki ordunun hedefini, Sultan Alparslan'ın rütbesinden görüyoruz. Bir ganimet, toprak davası değil dava. Buradaki mesele millet değerleri ile devletin değerlerini bütünleştirmek meselesi. İkincisi de İstiklal Harbi'mizdir, Milli Mücadele'dir. Milli Mücadele de milletin değerlerini müdafaa etmek için yapılmış ve milletin değerleri ile devletin değerleri bütünleştiği zaman neler yapabileceğimizi göstermişiz" dedi.'1960'da askeri darbe olmuş, ilk vurduğu yerler imam hatip liseleri'Buna en yakın örneğin 15 Temmuz olduğunu vurgulayan Şentop, 15 Temmuz'da ilk defa halkın devlete ve anayasal düzene sahip çıkmak için harekete geçtiğini söyledi. Şentop, İlim Yayma Cemiyetinin milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi amacıyla yola çıktığını iddia ederek, şöyle devam etti:"İmam hatip liselerinin tarihinin her zaman, tabii İlim Yayma Cemiyetinin de tarihi, Türkiye'nin siyasi tarihinin bir özeti olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihini uzun bulup, vakti olmayıp da okuyamayanlar, imam hatip liselerinin tarihini okurlarsa aslında bir siyasi tarih özeti de görmüş olurlar, okumuş olurlar. İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşu 1951. İlk imam hatip okulu, resmi Milli Eğitime bağlı anlamda bir okul olarak 1951'de. 1951'in özelliği nedir?14 Mayıs 1950'de bir serbest seçim olmuş ilk defa. Usulüne uygun bir seçim yapılmış ve bu seçimde de milletin seçtiği bir iktidar gelmiş, Türkiye'yi o iktidar yönetiyor. Böylece haklar ve özgürlükler alanında genişleme olmuş, serbest seçim ve demokrasi anlamında genişlemeler olmuş. Aynı zamanda Türkiye'de bu anlamda İlim Yayma ve imam hatip okulları yola çıkmış. 1960'da askeri darbe olmuş, ilk vurduğu yerler imam hatip liseleri. Okullar kapatılıyor, yenilerine izin verilmiyor, öğrenci sayıları azaltılıyor."'Zor zamanlarda işleri üstlenen insanlara ihtiyaç var'İmam hatiplerin orta kısımlarının açılmasının üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğini hatırlatan Şentop, "Zaman çok hızlı işliyor, birçok şeyi biz dahi hatırlarken zorluk yaşıyoruz. Sanki her şey bugün yaşadığımız gibiydi diye düşünüyoruz ama bu süreci, geçmişte yaşananları, nereden geldiğimizi, bizi buraya getiren şeyin ne olduğunu tam olarak anlamadan geleceğe doğru yürüyüşümüzün de sağlam adımlarla olması ve hedefimizin sabit olması tam olarak gerçekleşmeyecektir. Bizim bu yürüyüşte bu rahat zamanların mücahitlerine değil, müsait zaman mücahitlerine değil, zor zamanlarda bu işleri üstlenmiş insanlara ihtiyacımız var ki sizler onlarsınız" ifadelerini kullandı.'Bizi bu noktaya getiren Cenab-ı Hak'tır'İlim Yayma Cemiyetinin lisans yurtlarında kalan ve mezun olan öğrenci sayısının 10 binin üzerinde olduğunu kaydeden Şentop, lisans üstü yurtlarında da binin üzerinde öğrenci olduğuna dikkati çekti. Bu sayıyla bütün dünyayı yönetecek insan bulunabileceğini öne süren Şentop, "Elhamdülillah bu noktaya kadar geldik, bundan sonra daha büyük sayılarla gidiyoruz çünkü sadece İstanbul'da değil, artık bundan sonra Türkiye'nin birçok ilinde, üniversite olan her yerde mutlaka İlim Yayma'mızın yurtları var. Bizi bu noktaya getiren Cenab-ı Hak'tır" değerlendirmesinde bulundu.

