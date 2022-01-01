TCDD'den Marmaray ücretlendirmesi açıklaması: İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

TCDD, Marmaray ücretlendirmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.Marmaray'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 'Marmaray biniş ücretlerindeki yüzde 36'lık zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konduğu' ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan Marmaray ücretlendirmesine ilişkin açıklamada yüzde 36'lık zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konduğu ileri sürüldü.
TCDD, Marmaray ücretlendirmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 'Marmaray biniş ücretlerindeki yüzde 36'lık zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konduğu' ifade edildi.