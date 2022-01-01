https://tr.sputniknews.com/20220101/tcddden-marmaray-ucretlendirmesi-aciklamasi-ibb-tarafindan-hukuksuz-bir-sekilde-yururluge-kondu-1052317782.html

TCDD'den Marmaray ücretlendirmesi açıklaması: İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

TCDD'den Marmaray ücretlendirmesi açıklaması: İBB tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan Marmaray ücretlendirmesine ilişkin açıklamada yüzde 36'lık zammın İstanbul Büyükşehir... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T23:38+0300

2022-01-01T23:38+0300

2022-01-01T23:38+0300

türkiye

marmaray

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

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TCDD, Marmaray ücretlendirmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.Marmaray'ın resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 'Marmaray biniş ücretlerindeki yüzde 36'lık zammın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konduğu' ifade edildi.

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marmaray, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)