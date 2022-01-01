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https://tr.sputniknews.com/20220101/tskdan-kandile-hava-harekati-1052308224.html
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T11:55+0300
2022-01-01T11:55+0300
2022-01-01T11:53+0300
türkiye
kandil
tsk
operasyon
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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kandil, tsk, operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb)
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yönelik hava harekatı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen
4 PKK'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.