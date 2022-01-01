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Türkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Türkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T23:54+0300
2022-01-01T23:54+0300
dünya
almanya
müslüman
türkiye dışişleri bakanlığı
saldırı
mezarlık
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın İserlohn​​​​​​​ kentinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.Açıklamada, yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."Almanya’nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/almanyada-cami-kapisina-domuz-basi-asildi-1051473376.html
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almanya, müslüman, türkiye dışişleri bakanlığı, saldırı, mezarlık

Türkiye Dışişleri, Almanya’da Müslüman mezarlığına saldırının faillerinin bulunmasını talep etti

23:54 01.01.2022
© AATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© AA
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da bir Müslüman mezarlığına yönelik saldırının faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını talep etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın İserlohn​​​​​​​ kentinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğinin üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.
Açıklamada, yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırının, son dönemde özellikle Avrupa’da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesi olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını arzu ediyoruz."
Almanya’nın İserlohn kentinde Müslüman mezarlığını hedef alan saldırıda kimliği belirsiz kişi yada kişiler Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırarak mezarlara zarar vermişti.
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