Türkiye yeni yılı coşkuyla karşıladı

© AAİstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.
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© AA
İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.
© AHMET FARUK SARIKOÇ - CANER SÖNMEZ-AW50615515 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
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© AHMET FARUK SARIKOÇ - CANER SÖNMEZ-AW506155
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
© İHATaksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.
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© İHA
Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.
© AAÖte yandan, yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı.
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© AA
Öte yandan, yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı.
© AAİzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
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© AA
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi.
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Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi.
© AAAmasya Belediyesince akşam saatlerinde başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına vatandaşlar ilgi gösterdi.
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© AA
Amasya Belediyesince akşam saatlerinde başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına vatandaşlar ilgi gösterdi.
© AAHatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.
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© AA
Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.
© AASivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.
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© AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.
Ankara'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
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Ankara'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
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Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
© DHAKadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.
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© DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.