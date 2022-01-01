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Türkiye yeni yılı coşkuyla karşıladı
Türkiye yeni yılı coşkuyla karşıladı
Türkiye, Kovid-19 salgını nedeniyle 2022'ye salgının gölgesinde merhaba dedi. İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu oldu.Yeni... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye yeni yılı coşkuyla karşıladı

02:53 01.01.2022 (güncellendi: 03:04 01.01.2022)
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Türkiye, Kovid-19 salgını nedeniyle 2022'ye salgının gölgesinde merhaba dedi. İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu oldu.Yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hava fişek gösterileriyle renkli görüntüler oluştu. İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi.
© AAİstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.
İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla merhaba dedi. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA
İstanbullular ve turistler, yeni yılı havai fişek ve ışık gösterileriyle karşıladı. Havai fişek ve ışık gösterisi ile Büyük Mecidiye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla yeni yıla "merhaba" dedi.
© AHMET FARUK SARIKOÇ - CANER SÖNMEZ-AW50615515 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
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© AHMET FARUK SARIKOÇ - CANER SÖNMEZ-AW506155
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki havai fişekli yeni yıl coşkusu havadan görüntülendi.
© İHATaksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.
Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/12
© İHA
Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.
© AAÖte yandan, yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı.
Öte yandan, yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA
Öte yandan, yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik tedbirleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler Taksim Meydanı'nda görev aldı.
© AAİzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla merhaba dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Meydanda kurulan platformdan çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi.
Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi. - Sputnik Türkiye
6/12
Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi.
© AAAmasya Belediyesince akşam saatlerinde başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Amasya Belediyesince akşam saatlerinde başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına vatandaşlar ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye
7/12
© AA
Amasya Belediyesince akşam saatlerinde başlayan ve yeni yılın ilk saatlerinde sona eren yılbaşı şenliği programına vatandaşlar ilgi gösterdi.
© AAHatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.
Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu. - Sputnik Türkiye
8/12
© AA
Hatay'da vatandaşlar 2022'nin ilk dakikalarına coşkuyla girdi. Sanatçı Kenan Doğulu, EXPO Amfi Tiyatro'daki konserde müzikseverlerle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcı Doğulu, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar konseri izlemek için alanı doldurdu.
© AASivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
9/12
© AA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Afrika kökenli bir grup öğrenci de kentteki bir kafede müzik eşliğinde yeni yıla girdi. 2022'ye dakikalar kala Afrika danslarıyla eğlenen yabancı uyruklu öğrencilere Türk arkadaşları eşlik etti. Öğrencilerin eğlencesi renkli görüntüler oluşturdu.
Ankara'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
Ankara'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye
10/12
Ankara'da saatler 00.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla merhaba dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye
11/12
Muğla'nın turistik ilçelerinde insanlar havai fişek, ses ve ışık gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi. Menteşe ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kötekli Mahallesi'nde toplananlar, 10'dan geriye doğru sayarak sevdikleriyle yeni yıla girmenin sevincini yaşadı.
© DHAKadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi. - Sputnik Türkiye
12/12
© DHA
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde vatandaşlar yeni yıla coşkuyla girdi. Bazı vatandaşlar ışıklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekilirken kimileri ise otomobillerinin kornalarına basarak yeni yıla girdi.
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