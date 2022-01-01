https://tr.sputniknews.com/20220101/turkiyede-son-24-saatte-36-bin-731-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-145-kisi-hayatini-kaybetti-1052314273.html

Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T19:17+0300

2022-01-01T19:17+0300

2022-01-01T19:26+0300

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MASKE. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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2022

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koronavirüs