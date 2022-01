https://tr.sputniknews.com/20220101/ukraynada-radikal-milliyetcilerden-nazi-isbirlikcisi-bandera-icin-mesaleli-anma-1052315003.html

Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma

Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce radikal milliyetçi, doğum yıldönümünde Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için meşaleli yürüyüş düzenledi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T20:28+0300

2022-01-01T20:28+0300

2022-01-01T20:38+0300

dünya

ukrayna

yürüyüş

kiev

stepan bandera

svoboda

meşale

nazi işbirlikçisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103166/58/1031665848_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_6a6543e1a752f3944506d3672a42ab95.jpg

Ukrayna'da her yıl Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum günü olan 1 Ocak'ta radikal milliyetçilerin düzenlediği meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre yüzlerce gösterici, yürüyüşte Bandera'nın portrelerini, aşırı sağcı muhalefetin bayraklarını ve Belarus radikal muhalefetinin taşıdığı beyaz-kırmızı-beyaz bayraklar taşıdı.Ülkenin başkenti Kiev'de her yıl 1 Ocak'ta neo-Nazi Svoboda (Özgürlük) partisi tarafından 2. Dünya Savaşı'nda batı Ukrayna'daki on binlerce Polonyalı ve Yahudinin katledilmesinde rolü olan, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera için meşaleli yürüyüş düzenleniyor.Bavaşın ardından Nürnberg Mahkemelerinde yargılanarak hüküm giyen Bandera, 1959'da Batı Almanya'nın Münih kentinde KGB casusu Bogdan Staşinskiy tarafından suikast ile öldürülmüştü.Rusya, söz konusu mitingleri Nazileri yüceltme eylemi olarak nitelendiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/zelenskiy-nazi-isbirlikcilerinin-2-dunya-savasindaki-rolunu-ovdu-1051580271.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, yürüyüş, kiev, stepan bandera, svoboda, meşale, nazi işbirlikçisi