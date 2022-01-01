Ukrayna'da radikal milliyetçilerden Nazi işbirlikçisi Bandera için meşaleli anma

Ukrayna'da her yıl Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum günü olan 1 Ocak'ta radikal milliyetçilerin düzenlediği meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.Sputnik muhabirinin aktardığına göre yüzlerce gösterici, yürüyüşte Bandera'nın portrelerini, aşırı sağcı muhalefetin bayraklarını ve Belarus radikal muhalefetinin taşıdığı beyaz-kırmızı-beyaz bayraklar taşıdı.Ülkenin başkenti Kiev'de her yıl 1 Ocak'ta neo-Nazi Svoboda (Özgürlük) partisi tarafından 2. Dünya Savaşı'nda batı Ukrayna'daki on binlerce Polonyalı ve Yahudinin katledilmesinde rolü olan, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera için meşaleli yürüyüş düzenleniyor.Bavaşın ardından Nürnberg Mahkemelerinde yargılanarak hüküm giyen Bandera, 1959'da Batı Almanya'nın Münih kentinde KGB casusu Bogdan Staşinskiy tarafından suikast ile öldürülmüştü.Rusya, söz konusu mitingleri Nazileri yüceltme eylemi olarak nitelendiriyor.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yüzlerce radikal milliyetçi, doğum yıldönümünde Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera için meşaleli yürüyüş düzenledi.
Ukrayna'da her yıl Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum günü olan 1 Ocak'ta radikal milliyetçilerin düzenlediği meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre yüzlerce gösterici, yürüyüşte Bandera'nın portrelerini, aşırı sağcı muhalefetin bayraklarını ve Belarus radikal muhalefetinin taşıdığı beyaz-kırmızı-beyaz bayraklar taşıdı.
Ülkenin başkenti Kiev'de her yıl 1 Ocak'ta neo-Nazi Svoboda (Özgürlük) partisi tarafından 2. Dünya Savaşı'nda batı Ukrayna'daki on binlerce Polonyalı ve Yahudinin katledilmesinde rolü olan, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN) lideri Stepan Bandera için meşaleli yürüyüş düzenleniyor.
Bavaşın ardından Nürnberg Mahkemelerinde yargılanarak hüküm giyen Bandera, 1959'da Batı Almanya'nın Münih kentinde KGB casusu Bogdan Staşinskiy tarafından suikast ile öldürülmüştü.
Rusya, söz konusu mitingleri Nazileri yüceltme eylemi olarak nitelendiriyor.