https://tr.sputniknews.com/20220101/yasal-alkol-sinirini-5-kat-asti-bu-seferlik-affedin-bir-kere-daha-ufleyeyim-1052307739.html
Yasal alkol sınırını 5 kat aştı: Bu seferlik affedin, bir kere daha üfleyeyim
Yasal alkol sınırını 5 kat aştı: Bu seferlik affedin, bir kere daha üfleyeyim
Antalya’da motosikletiyle yılbaşı denetimine takılan ehliyetsiz alkollü sürücü, yeni yıla 4 bin 37 lira cezayla girdi. Sürücü, alkolde yasal sınırı 5’e... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T11:35+0300
2022-01-01T11:35+0300
2022-01-01T11:33+0300
yaşam
antalya
alkol
denetim
promil
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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uyamayan, ehliyetsiz, eksik evrakları bulunan ya da alkollü sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ekipler yüzlerce araç durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücüler, yapılan denetimlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederken, kurallara uymayıp yeni yıla cezalarla giren bazı sürücülerin ise heyecanları yarım kaldı.Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetimlerin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan motosikletin sürücüsü Musa Karaytu’ya ekipler alkolü ölçüldü. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan Karaytu’nun alkol oranıysa 0,92 promille motosikletler için geçerli olan 0,20 promilin neredeyse 5 katı çıktı.'En uygun şey neyse onu yapın'Ceza yiyeceğini anlayan Karaytu, “En uygun şey neyse onu yapın ağabey. Ehliyete yazıldım ben. Bu seferlik affedin. Motosikleti yeni aldım. Bir kutu alkol içtim, bir kere daha üfleyeyim. Vallahi 1 tane içtim. Alkollü olan bir insan sizinle bu şekil konuşabilir mi? Saçma sapan bir şey konuşmuyorum ki ben. Heveslendim, bir tur atayım dedim. Bana bir ağabeylik yapıp bu seferlik görmeyin. Gideyim evime yatayım” diye konuştu.O kadar dil dökmesine rağmen işlemlerin devam ettiğini gören Karaytu bu sefer polis memuruna, “O kadar zengin varken, onları görmüyorsun bizi mi görüyorsunuz” sözüyle seslendi, karşılık olarak da “Kanunun zengini, fakiri yok” cevabını aldı.İmza pozu verdiKaraytu, cezadan kaçış olmadığını anlayınca ise makbuza yönelip gazetecilere, "İmza atayım siz de çekin" diyerek poz verdi.Polis ekipleri sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma suçlarından 4 bin 37 TL ceza keserken, motosiklet de çekiciyle otoparka götürüldü.
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antalya, alkol, denetim, promil
Yasal alkol sınırını 5 kat aştı: Bu seferlik affedin, bir kere daha üfleyeyim
Antalya’da motosikletiyle yılbaşı denetimine takılan ehliyetsiz alkollü sürücü, yeni yıla 4 bin 37 lira cezayla girdi. Sürücü, alkolde yasal sınırı 5’e katlarken, ‘Alkollü olan bir insan sizinle bu şekil konuşabilir mi? En uygun neyse onu yapın ağabey. Saçma sapan bir şey konuşmuyorum ki ben" dedi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, dün akşam ve gece saatlerinde kentin farklı noktalarında yılbaşı denetimleri gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uyamayan, ehliyetsiz, eksik evrakları bulunan ya da alkollü sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ekipler yüzlerce araç durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Kurallara uyan sürücüler, yapılan denetimlerden dolayı memnun olduklarını ifade ederken, kurallara uymayıp yeni yıla cezalarla giren bazı sürücülerin ise heyecanları yarım kaldı.
Sürücülerin tek tek alkollerinin ölçüldüğü denetimlerin Konyaaltı İlçesi Boğaçay Caddesi üzerindeki ayağında ise durdurulan motosikletin sürücüsü Musa Karaytu’ya ekipler alkolü ölçüldü. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan Karaytu’nun alkol oranıysa 0,92 promille motosikletler için geçerli olan 0,20 promilin neredeyse 5 katı çıktı.
'En uygun şey neyse onu yapın'
Ceza yiyeceğini anlayan Karaytu, “En uygun şey neyse onu yapın ağabey. Ehliyete yazıldım ben. Bu seferlik affedin. Motosikleti yeni aldım. Bir kutu alkol içtim, bir kere daha üfleyeyim. Vallahi 1 tane içtim. Alkollü olan bir insan sizinle bu şekil konuşabilir mi? Saçma sapan bir şey konuşmuyorum ki ben. Heveslendim, bir tur atayım dedim. Bana bir ağabeylik yapıp bu seferlik görmeyin. Gideyim evime yatayım” diye konuştu.
O kadar dil dökmesine rağmen işlemlerin devam ettiğini gören Karaytu bu sefer polis memuruna, “O kadar zengin varken, onları görmüyorsun bizi mi görüyorsunuz” sözüyle seslendi, karşılık olarak da “Kanunun zengini, fakiri yok” cevabını aldı.
İmza pozu verdi
Karaytu, cezadan kaçış olmadığını anlayınca ise makbuza yönelip gazetecilere, "İmza atayım siz de çekin" diyerek poz verdi.
Polis ekipleri sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma suçlarından 4 bin 37 TL ceza keserken, motosiklet de çekiciyle otoparka götürüldü.