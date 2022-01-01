https://tr.sputniknews.com/20220101/yazar-sevan-nisanyan-yunanistanda-tutuklandi-1052316655.html

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine... 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T22:28+0300

2022-01-01T22:28+0300

2022-01-01T22:28+0300

dünya

yunanistan

tutuklama

sevan nişanyan

sınır dışı

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Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen yazar Sevan Nişanyan tutuklandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti: "Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."

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yunanistan, tutuklama, sevan nişanyan, sınır dışı