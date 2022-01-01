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Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı
Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı
Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine... 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T22:28+0300
2022-01-01T22:28+0300
dünya
yunanistan
tutuklama
sevan nişanyan
sınır dışı
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Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen yazar Sevan Nişanyan tutuklandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti: "Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."
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yunanistan, tutuklama, sevan nişanyan, sınır dışı

Yazar Sevan Nişanyan, Yunanistan'da tutuklandı

22:28 01.01.2022
© Fotoğraf : Facebook Sevan Nişanyan
Sevan Nişanyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© Fotoğraf : Facebook
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Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.
Yunanistan'da 'istenmeyen kişi' ilan edilen yazar Sevan Nişanyan tutuklandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.
Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini aktaran Tzourou, "Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı" ifadelerini kullandı.
Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini belirten İra Tzourou, şöyle devam etti: "Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."
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