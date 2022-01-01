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Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-01T13:09+0300
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yaşam
aydın
sahte rakı
nazilli
ölüm
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Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle'deki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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aydın, sahte rakı, nazilli, ölüm

Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti

13:09 01.01.2022
© DHAYılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti
Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2022
© DHA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle'deki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.
Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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