https://tr.sputniknews.com/20220101/yilbasi-gecesi-kendi-yaptigi-rakidan-icen-adam-hayatini-kaybetti-1052309187.html

Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içen adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 01.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-01T13:09+0300

2022-01-01T13:09+0300

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yaşam

aydın

sahte rakı

nazilli

ölüm

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Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle'deki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti.Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi.Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

aydın

nazilli

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aydın, sahte rakı, nazilli, ölüm