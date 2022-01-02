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https://tr.sputniknews.com/20220102/-galatasaray-kadin-voleybol-takiminda-6-pozitif-1052335510.html
Galatasaray kadın voleybol takımında 6 pozitif
Galatasaray kadın voleybol takımında 6 pozitif
Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T23:34+0300
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spor
galatasaray
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pozitif
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Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
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galatasaray, vaka, pozitif

Galatasaray kadın voleybol takımında 6 pozitif

23:34 02.01.2022 (güncellendi: 23:35 02.01.2022)
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
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