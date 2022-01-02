https://tr.sputniknews.com/20220102/-galatasaray-kadin-voleybol-takiminda-6-pozitif-1052335510.html

Galatasaray kadın voleybol takımında 6 pozitif

Galatasaray kadın voleybol takımında 6 pozitif

Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

vaka

pozitif

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Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.

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galatasaray, vaka, pozitif