https://tr.sputniknews.com/20220102/7-kisinin-oldugu-trafik-kazasinin-detaylari-ortaya-cikti-1052322956.html
2022'nin ilk dakikalarında 7 kişinin öldüğü trafik kazasının detayları ortaya çıktı
2022'nin ilk dakikalarında 7 kişinin öldüğü trafik kazasının detayları ortaya çıktı
Aksaray'da kızlarında yılbaşı yemeği yedikten sonra evlerine dönen Ergün ailesinin aracı, karşıdan gelen Nuri Bal’ın kullandığı araçla çarpışmıştı. 7 kişinin... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T10:39+0300
2022-01-02T10:39+0300
2022-01-02T10:40+0300
türkiye
yılbaşı
aksaray
alkol
ölüm
kaza
yeni yıl
detay
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2022'nin ilk dakikalarında Aksaray merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Yeşilova beldesinden gelen Nuri Bal idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün idaresindeki otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün, Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu ile torunları Asel Uğurlu hayatını kaybetti.Kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesine getirildi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığına gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/ankarada-can-cekisirken-bulunan-9-kopekten-4u-oldu-1052322491.html
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2022'nin ilk dakikalarında 7 kişinin öldüğü trafik kazasının detayları ortaya çıktı
10:39 02.01.2022 (güncellendi: 10:40 02.01.2022)
Aksaray'da kızlarında yılbaşı yemeği yedikten sonra evlerine dönen Ergün ailesinin aracı, karşıdan gelen Nuri Bal’ın kullandığı araçla çarpışmıştı. 7 kişinin öldüğü kazaya ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
2022'nin ilk dakikalarında Aksaray merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Yeşilova beldesinden gelen Nuri Bal idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün, Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu ile torunları Asel Uğurlu hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.
Cenazeler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından Yeşiltepe beldesine getirildi. Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, belde mezarlığına gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.