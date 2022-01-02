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7 yıldır çocuk özlemi çeken çift, yeni yılı dördüzleri ile karşıladı
7 yıldır çocuk özlemi çeken çift, yeni yılı dördüzleri ile karşıladı
İzmir'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T22:49+0300
2022-01-02T22:49+0300
yaşam
türkiye
bebek
yeni yıl
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Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meltem Öztaş ve matbaa işiyle uğraşan Uğur Öztaş, daha önce çok istemelerine ve karşın, 7 yıl çocuk özlemi çekti. En son, fonksiyonel tıp yöntemiyle hamile kalan Meltem Öztaş, 7 Eylül'de dördüz bebeklerini dünyaya getirdi. Karnında enfeksiyon çıktığı için erken doğumla dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız olan dördüzlere Talha, Eymen, Alparslan ve Zeynep isimleri verildi. 28 haftalık doğan bebeklerden biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Öztaş çifti, bu sürecin ardından yeni yılda kucaklarına aldıkları dördüzlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Çok zor günler atlattığını belirten Meltem Öztaş, "Daha önce çok uğraşmıştık. Hem kadına hem erkeğe verilen bitkisel takviye yoluyla hamile kaldım. Sıkı bir diyet uyguladık. Bu süre içinde çoğu kez umudumuzu yitirmiştik. En son Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinmek için başvurmayı bile düşündük" dedi.Hamileliği sırasında kanında enfeksiyon çıktığı için erken doğum yaptığını anlatan Öztaş, "Önce ikizlerimin olacağını öğrenmiştim. Sonraki hafta üç dediler. İki haftanın ardından dördüncü bebeği gördük. Normalde beş kese oluşmuş. Her gidişimizde, 'acaba beşinci de olacak mı' diye gittik. Üç ve dördüncünün alınma durumu vardı ama ısrarla dünyaya getirmek istedim. Biri alınırsa diğerlerini de kaybetme riskim vardı. Sonuna kadar devam ettik. Dördüzlerim, sağlıkla dünyaya geldi. Dayım ve kayınbiraderimin ikizleri var. Bize dördüz nasip oldu. 28 haftalıkken doğdular. Biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Hem hamileliğimde hem de şimdi farklı sıkıntılar oluyor. Hayatımızda uyku yok. Maddi, manevi de sıkıntılar oldu. 4 çocuğa, bez, mama, ıslak mendil dayanmıyor. Her şeye rağmen yine de güzel" ifadelerini kullandı.Anneliğin çok güzel olduğunu ve dördüzleri kuvözde yatarken bile her gününü onları düşünerek geçirdiğini kaydeden Meltem Öztaş, en büyük destekçisinin annesi Nuray Taş, yengesi Özlem Taş ve eşi Uğur Öztaş olduğunu anlattı. Akrabalarının yanından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Taş, "4 evladım var ama her birini ayrı ayrı düşünüyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşimin desteği çok önemli. Birbirimize kenetlendik. Yeri geliyor birlikte ağlayıp, yeri geliyor birlikte gülüyoruz. Yeni yılda çocuklarımın hep yanımda olmasını diliyorum. Kuvözdeyken 'acaba onları kaybeder miyim?' diye çok korkuyordum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur; isteyen herkese de evlat dilerim" dedi.Aile nüfusunun birden artmasıyla ekonomik anlamda sıkıntı çektiklerini de ifade eden Öztaş, kirada oturduklarını ve asgari ücretle geçindiklerini belirterek, "Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım kampanyalarına öncülük eden bir grup Bucalı vatandaştan bez, mama, ıslak mendil yardımı aldım. Hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Uğur Öztaş ise dört çocuğa aynı anda sahip olmanın hem zor hem de güzel olduğunu vurgulayıp dördüz haberini ilk aldığında biraz korktuğunu anlatarak, "Sadece nasıl yaparız diye endişelendim. İçimden, 'Allah'ım sen büyüksün her şey hallolur' dedim. Nitekim şimdi de iyiler. Sağlık açısından ufak tefek problemler oluyor ama çok güzel duygular yaşıyoruz. Allah herkese nasip etsin. İnşallah, Allah onlara uzun ömürler verir. Dördüz babası olmak güzel ve heyecanlı" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220102/50-milyonda-bir-goruluyor-iki-ayri-rahminden-ayni-anda-iki-bebek-dunyaya-getirdi--1052319216.html
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türkiye, bebek, yeni yıl

7 yıldır çocuk özlemi çeken çift, yeni yılı dördüzleri ile karşıladı

22:49 02.01.2022
© DHAİzmir'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre kuvözde kalan 3'ü erkek, 1'i kız bebeklerini yeni yılda kucaklarına aldı.
İzmir'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre kuvözde kalan 3'ü erkek, 1'i kız bebeklerini yeni yılda kucaklarına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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İzmir'de 7 yıl çocuk özlemi çeken Meltem (33) ve Uğur Öztaş (32), yeni yılda dördüz bebeklerine kavuştu. Öztaş çifti, erken dünyaya geldikleri için uzun süre kuvözde kalan 3'ü erkek, 1'i kız bebeklerini yeni yılda kucaklarına aldı.
Buca ilçesinde yaşayan ev kadını Meltem Öztaş ve matbaa işiyle uğraşan Uğur Öztaş, daha önce çok istemelerine ve karşın, 7 yıl çocuk özlemi çekti. En son, fonksiyonel tıp yöntemiyle hamile kalan Meltem Öztaş, 7 Eylül'de dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.
Karnında enfeksiyon çıktığı için erken doğumla dünyaya gelen 3'ü erkek 1'i kız olan dördüzlere Talha, Eymen, Alparslan ve Zeynep isimleri verildi. 28 haftalık doğan bebeklerden biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Öztaş çifti, bu sürecin ardından yeni yılda kucaklarına aldıkları dördüzlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Çok zor günler atlattığını belirten Meltem Öztaş, "Daha önce çok uğraşmıştık. Hem kadına hem erkeğe verilen bitkisel takviye yoluyla hamile kaldım. Sıkı bir diyet uyguladık. Bu süre içinde çoğu kez umudumuzu yitirmiştik. En son Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinmek için başvurmayı bile düşündük" dedi.
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Hamileliği sırasında kanında enfeksiyon çıktığı için erken doğum yaptığını anlatan Öztaş, "Önce ikizlerimin olacağını öğrenmiştim. Sonraki hafta üç dediler. İki haftanın ardından dördüncü bebeği gördük. Normalde beş kese oluşmuş. Her gidişimizde, 'acaba beşinci de olacak mı' diye gittik. Üç ve dördüncünün alınma durumu vardı ama ısrarla dünyaya getirmek istedim. Biri alınırsa diğerlerini de kaybetme riskim vardı. Sonuna kadar devam ettik. Dördüzlerim, sağlıkla dünyaya geldi. Dayım ve kayınbiraderimin ikizleri var. Bize dördüz nasip oldu. 28 haftalıkken doğdular. Biri 79, diğerleri ise 91, 104 ve 106 gün kuvözde kaldı. Hem hamileliğimde hem de şimdi farklı sıkıntılar oluyor. Hayatımızda uyku yok. Maddi, manevi de sıkıntılar oldu. 4 çocuğa, bez, mama, ıslak mendil dayanmıyor. Her şeye rağmen yine de güzel" ifadelerini kullandı.
Anneliğin çok güzel olduğunu ve dördüzleri kuvözde yatarken bile her gününü onları düşünerek geçirdiğini kaydeden Meltem Öztaş, en büyük destekçisinin annesi Nuray Taş, yengesi Özlem Taş ve eşi Uğur Öztaş olduğunu anlattı. Akrabalarının yanından bir an olsun ayrılmadığını dile getiren Taş, "4 evladım var ama her birini ayrı ayrı düşünüyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşimin desteği çok önemli. Birbirimize kenetlendik. Yeri geliyor birlikte ağlayıp, yeri geliyor birlikte gülüyoruz. Yeni yılda çocuklarımın hep yanımda olmasını diliyorum. Kuvözdeyken 'acaba onları kaybeder miyim?' diye çok korkuyordum. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk, huzur; isteyen herkese de evlat dilerim" dedi.
Aile nüfusunun birden artmasıyla ekonomik anlamda sıkıntı çektiklerini de ifade eden Öztaş, kirada oturduklarını ve asgari ücretle geçindiklerini belirterek, "Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım kampanyalarına öncülük eden bir grup Bucalı vatandaştan bez, mama, ıslak mendil yardımı aldım. Hepsine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Uğur Öztaş ise dört çocuğa aynı anda sahip olmanın hem zor hem de güzel olduğunu vurgulayıp dördüz haberini ilk aldığında biraz korktuğunu anlatarak, "Sadece nasıl yaparız diye endişelendim. İçimden, 'Allah'ım sen büyüksün her şey hallolur' dedim. Nitekim şimdi de iyiler. Sağlık açısından ufak tefek problemler oluyor ama çok güzel duygular yaşıyoruz. Allah herkese nasip etsin. İnşallah, Allah onlara uzun ömürler verir. Dördüz babası olmak güzel ve heyecanlı" diye konuştu.
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