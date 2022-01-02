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ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T01:55+0300
2022-01-02T01:55+0300
2022-01-02T01:55+0300
koronavirüs
abd
üniversite
koronavirüs
uzaktan eğitim
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26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.
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abd, üniversite, koronavirüs, uzaktan eğitim
ABD'de birçok üniversite vaka artışı nedeniyle uzaktan eğitime dönüyor
ABD'de son haftalarda Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle birçok üniversite yeniden uzaktan eğitime dönme kararı aldı.
26 eyalette 70'ten fazla üniversite, ikinci dönem eğitimlere çevrim içi devam edileceğini açıkladı.
Harvard Üniversitesi, yeni yılın ilk üç haftasında uzaktan eğitim yapılacağını ve koşulların düzelmesi durumunda ocak sonunda kampüslere dönüleceğini duyurdu.
Chicago Üniversitesi ise ikinci dönem başlangıcını iki hafta erteleyeceğini, ilk 2 hafta ise derslerin çevrim içi olacağını bildirdi.
Uzaktan eğitime dönecek diğer okullar arasında George Washington, Yale, Columbia gibi üniversiteler de yer alıyor.