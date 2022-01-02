https://tr.sputniknews.com/20220102/abdde-koronavirus-nedeniyle-olenlerin-sayisi-825-bin-819a-cikti-1052332922.html

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 825 bin 819'a yükseldi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T19:49+0300

2022-01-02T19:49+0300

2022-01-02T19:49+0300

koronavirüs

abd

ölü sayısı

koronavirüs

vaka sayısı

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 54 milyon 859 bin 57 olarak kayıtlara geçti.Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825 bin 819'a çıktı.New York'ta bir günde 85 binden fazla vaka kaydedildi.California, 5 milyon 515 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 585 bin vakayla Texas ve 4 milyon 209 bini aşkın vakayla Florida izledi.California can kaybında da 76 bin 520 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 504'e çıktı.Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220102/abdde-bircok-universite-vaka-artisi-nedeniyle-uzaktan-egitime-donuyor-1052319468.html

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abd, ölü sayısı, koronavirüs, vaka sayısı