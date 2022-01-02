https://tr.sputniknews.com/20220102/acun-ilicali-hull-cityyi-satin-aldigini-duyurdu-1052323086.html

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu

Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldığını açıkladı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T10:49+0300

2022-01-02T10:49+0300

2022-01-02T10:52+0300

spor

acun ilıcalı

canlı yayın

açıklama

satın alma

duyuru

exxen

hull city

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044395765_1:0:1201:675_1920x0_80_0_0_f64db8cc2eb2f3345bdadc3653b1ec51.jpg

Acun Ilıcalı, İngiltere'de EFL Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın aldığını canlı yayında duyurdu. Ilıcalı'nın bunu açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı.Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211209/mhpli-lutfi-kasikci-hasan-can-kaya-seviyesizdir-acun-ilicali-mercek-altina-alinmali-1051625408.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

acun ilıcalı, canlı yayın, açıklama, satın alma, duyuru, exxen, hull city