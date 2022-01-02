https://tr.sputniknews.com/20220102/acun-ilicali-hull-cityyi-satin-aldigini-duyurdu-1052323086.html
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu
Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldığını açıkladı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T10:49+0300
2022-01-02T10:49+0300
2022-01-02T10:52+0300
spor
acun ilıcalı
canlı yayın
açıklama
satın alma
duyuru
exxen
hull city
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Acun Ilıcalı, İngiltere'de EFL Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın aldığını canlı yayında duyurdu. Ilıcalı'nın bunu açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı.Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/mhpli-lutfi-kasikci-hasan-can-kaya-seviyesizdir-acun-ilicali-mercek-altina-alinmali-1051625408.html
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acun ilıcalı, canlı yayın, açıklama, satın alma, duyuru, exxen, hull city
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu
10:49 02.01.2022 (güncellendi: 10:52 02.01.2022)
Acun Ilıcalı, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City'yi satın aldığını açıkladı.
Acun Ilıcalı, İngiltere'de EFL Championship'te mücadele eden Hull City'yi satın aldığını canlı yayında duyurdu. Ilıcalı'nın bunu açıklaması üzerine Instagram'da 291 bin takipçisi bulunan Hull City, bir anda yükselerek 404 bin takipçiye ulaştı.
Ilıcalı, takipçilerinden Hull City'yi sosyal medyada takip etmelerini isterken, "İngiltere Championship'te bir takım satın aldım, Hull City. Buradan tüm sevenlerimize ve seyircilerimize sesleniyoruz. Hull City'nin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz" duyurusunu yaptı.