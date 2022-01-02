https://tr.sputniknews.com/20220102/ak-partili-ozhaseki-cin-ile-birlikte-buyuyen-2-ulke-olduk-1052330651.html

AK Partili Özhaseki: Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk

AK Partili Özhaseki: Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1.8... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T17:30+0300

2022-01-02T17:30+0300

2022-01-02T17:30+0300

politika

ak parti

türkiye

kayseri

hastane

asgari ücret

mehmet özhaseki

çiftçi

market

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051212950_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7a93a3e836c8604e1baf59fde226e0fd.jpg

Kentteki restoranda düzenlenen 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2022 yılının Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.Salgının tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirleri, çalışma koşulları ve tüketim alışkanlıkları gibi birçok alanda para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Özhaseki, Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 gölgesinde sergilediği büyüme performansıyla dikkati çektiğini söyledi.Türkiye'nin büyüme oranına değinen Özhaseki, "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3.1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1.8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde yüzde 21.7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7.8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ise birtakım ilkleri de gördük. Kasım ayında ABD’de enflasyonun tarihinde ilk defa yüzde 6,8’e, Avrupa ülkelerinde ise yüzde 5 ortalamaya doğru yükseldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.‘Çok şükür, bizde raflar boş kalmadı’Özhaseki, Kovid-19 salgınında birçok Avrupa ülkesinde olumsuz görüntülerin yaşandığına dikkati çekti."Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi sonucu ABD ve Avrupa'da birçok markette raflar bomboş kaldı" diyen Özhaseki, şunları dile getirdi:Özhaseki, Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı şekilde yönettiğini, ihracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldiğini, 2021 yılı cari işlemler açığının 12 milyar dolar gerilediğini ve istihdam artışının pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktığını dile getirdi.‘Asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50 artış ile 4 bin 250 lira oldu’AK Parti iktidarında birçok alanda üstün hizmetleri Türkiye ile buluşturarak dünyayla yarışır seviyelere yükselttiklerinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:‘Çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik’Özhaseki, TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettiklerini ve 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydederek, "Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Yeni Türkiye'nin otomobili fabrikasının temelini attık. Yerli otomobilimizi 2023 yılında yollarda göreceğiz. Bugün artık Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli İHA, TİHA ve SİHA'larımızla daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.Kayseri'de şehir hastanesi ve raylı sistem gibi önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve bu yatırımların devam edeceğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, türkiye, kayseri, hastane, asgari ücret, mehmet özhaseki, çiftçi, market