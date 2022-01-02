https://tr.sputniknews.com/20220102/aleyna-tilki-justin-bieber-bana-yurudu-1052328249.html

Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

Aleyna Tilki, katıldığı bir programda, şarkıcı Justin Bieber’ın kendisine ‘yürüdüğünü’ iddia etti. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T15:22+0300

2022-01-02T15:22+0300

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yaşam

justin bieber

aleyna tilki

enes batur

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Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı Tatsız Gerçek isimli video serisinine katılan Aleyna Tilki, Türkiye’de kendisine ‘yürümeyen kalmadığını’ söyledi. Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine ‘yürüdüğünü’ iddia etti.Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.Bunlar yaşandığında Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını açıkladı.Bu olayın Justin Bieber evlenmeden önce gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Aleyna Tilki, şarkıcının şimdilerde aynı otele eşi Hailey Bieber ile sık sık gittiğini de dile getirdi.

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justin bieber, aleyna tilki, enes batur