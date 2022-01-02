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Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Amasya-Çorum kara yolunda güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T14:14+0300
2022-01-02T14:14+0300
türkiye
amasya
çorum
güreşçi
kaza
midibüs
ölü
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09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirnemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211003/mhp-kafilesinin-de-icinde-bulundugu-otobus-devrildi-2-olu-17-yarali-1049474045.html
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amasya, çorum, güreşçi, kaza, midibüs, ölü

Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

14:14 02.01.2022
© DHAAmasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Amasya-Çorum kara yolunda güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirnemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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