https://tr.sputniknews.com/20220102/bodrumda-7-kopek-fare-zehiriyle-zehirlenerek-olduruldu-1052331360.html

Bodrum'da 7 köpek, fare zehiriyle zehirlenerek öldürüldü

Bodrum'da 7 köpek, fare zehiriyle zehirlenerek öldürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi'nde 7 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bazı köpekler ise hayvanseverlerin son anda müdahalesi ile... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T18:15+0300

2022-01-02T18:15+0300

2022-01-02T18:15+0300

türkiye

muğla

köpek

bodrum

zehirleme

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Gümüşlük Mahallesi'nde sahipli ve sahipsiz sokak köpeklerinin zehirlenmesi vatandaşların ve hayvanseverlerin sert tepkisine neden oldu.Son üç gün içerisinde yedi köpeğin zehirlenerek sokaklarda can çekişerek öldüğü 3 köpeğin ise hayvan severlerin son andaki müdahaleleri ile veterinerlere götürülerek kurtarıldığı belirtildi.Hayvanseverlerden Oya Topesto Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Şu anda değerlendirmelerimize göre 7 köpek öldü. Ancak tahminiz daha fazla çünkü, zehri yiyen köpekler can havliyle kaçıp kırsal alanda ölebiliyor çok sonra haberimiz oluyor. Bu sistemli ve planlı bir zehirleme. Birileri yine sokaklara zehir saçmış. Yaptığımız tüm şikayetler sonuçsuz kalıyor. Hayvansever arkadaşlarımız sokak ve caddelerde gezerek zehiri yemiş olan hayvanları toplamaya çalışıyor. Yeni yılda sokak hayvanlarını rahat bıraksınlar” diye konuştu.'Bunları yapanlar insan olamaz'Jandarmanın köpek zehirlenmeleri ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.Gümüşlük’te yaşayan Levent Altan ise yedi köpeğin öldüğünü belirterek “Bunları yapanlar insan olamaz, suç duyurusunda bulunulduğu halde bunları yapanlar bilindiği halde kimse bilmemezlikten geliyor, köpekler arabalara, motosikletlere havlıyor, diye bu şekilde öldürülür mi, yazık bu canlara, herkes kimin neyi nasıl yaptığı çok iyi biliyor, fare zehiri kullanmışlar. Hayvancıklar ciğerleri parçalanarak öldü. Bazı köpekler otopsiye götürüldü” diye konuştu.

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muğla, köpek, bodrum, zehirleme