CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür

CHP sözcüsü Faik Öztrak, yeni yıl ile gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan’ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; 'SİYASİ EŞKIYALIĞIN' dik alasıdır."
Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan'ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; "SİYASİ EŞKIYALIĞIN" dik alasıdır.