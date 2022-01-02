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CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür
CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür
CHP sözcüsü Faik Öztrak, yeni yıl ile gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T03:35+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
faik öztrak
zam
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Öztrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, faik öztrak, zam, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür

03:35 02.01.2022
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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CHP sözcüsü Faik Öztrak, yeni yıl ile gelen zamlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Öztrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan’ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; 'SİYASİ EŞKIYALIĞIN' dik alasıdır."
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