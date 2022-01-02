CHP'den zam tepkisi: Erdoğan’ın yaptığı zam değil zulümdür

"Erdoğan Şahsım Yönetimi, hem de yeni yıla girerken, milleti ZAM sağanağıyla ezdi. Milletin alın terine, emeğine, cüzdanına yeni bir gece yarısı kumpası düzenledi. Erdoğan’ın yaptığı ZAM değil, ZULÜMDÜR; 'SİYASİ EŞKIYALIĞIN' dik alasıdır."