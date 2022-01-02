https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-lideri-putin-telefonda-gorustu-1052329634.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T16:30+0300

2022-01-02T16:30+0300

2022-01-02T16:30+0300

dünya

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

telefon görüşmesi

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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, telefon görüşmesi