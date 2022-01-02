Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskani-erdogan-ile-rusya-lideri-putin-telefonda-gorustu-1052329634.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T16:30+0300
2022-01-02T16:30+0300
2022-01-02T16:30+0300
dünya
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
telefon görüşmesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/14/1041541449_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_58aa1ba218dc7bcf13288be9837c06fb.jpg
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/14/1041541449_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_a5a35f2c3726d904e33f971266dadd54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Rusya'nın,
ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.
Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.