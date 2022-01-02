https://tr.sputniknews.com/20220102/cumhurbaskani-erdogandan-kiraathane-ziyareti-1052319369.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bulunan bir kıraathaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanedeki vatandaşlarla sohbet edip... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T01:44+0300

2022-01-02T01:44+0300

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türkiye

istanbul

recep tayyip erdoğan

sarıyer

cumhurbaşkanı

ziyaret

kıraathane

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere’de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

türkiye

istanbul

sarıyer

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istanbul, recep tayyip erdoğan, sarıyer, cumhurbaşkanı, ziyaret, kıraathane