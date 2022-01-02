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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T13:26+0300
2022-01-02T13:50+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
enflasyon
akp
finans
hazine ve maliye bakanlığı
göksel aşan
hazine
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Prof. Dr. Göksel Aşan, Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürdü.Haberde ayrıca Asan'ın yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.Kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lika hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220102/merkez-bankasi-temerrut-faiz-oranini-yuzde-1725-olarak-belirledi-1052322601.html
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recep tayyip erdoğan, enflasyon, akp, finans, hazine ve maliye bakanlığı, göksel aşan, hazine

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Hazine, enflasyona karşı yeni enstrümanlar üzerinde çalışıyor

13:26 02.01.2022 (güncellendi: 13:50 02.01.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan Japon gazetesi Nikkei Asia'ya verdiği demeçte hükümetin enflasyona karşı garanti verecek ve ülkeyi cari fazla verme yoluna sokacak Türk Lirası bazlı bir dizi yeni finansal araç hazırlığında olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Göksel Aşan, Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.
Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade vermeden tahvil ihracını işaret ettiğini öne sürdü.
Haberde ayrıca Asan'ın yastık altında olduğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.
Kur korumalı mevduata yatırımcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Asan "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lika hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" dedi.
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
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