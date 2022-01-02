https://tr.sputniknews.com/20220102/daha-once-mitinge-izin-verilmeyen-meydana-aksener-ve-kilicdaroglu-birlikte-cikiyor-1052323389.html

Daha önce mitinge izin verilmeyen meydana Akşener ve Kılıçdaroğlu birlikte çıkıyor

Daha önce mitinge izin verilmeyen meydana Akşener ve Kılıçdaroğlu birlikte çıkıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting düzenlemesine izin verilmeyen Cumhuriyet Meydanı'nda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu temel... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T11:08+0300

2022-01-02T11:08+0300

2022-01-02T11:08+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

mersin

meral akşener

açılış

tören

iyi parti

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Daha önce CHP'nin miting yapmasına izin verilmeyen Mersin'deki Cumhuriyet Meydanı'nda Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun birlikte tören düzenleyeceği belirtildi.Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, şu ifadeleri kullandı:"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemek istemişti. Ancak, Valilik, 'Orası miting alanı değil' dedi. Kılıçdaroğlu da, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, 'Ama aynı meydanda; AKP Genel Başkanı miting düzenlemişti. Bizde düzenleyeceğiz' dedi. İtirazlardan bir sonuç alınamadı. Miting bir başka meydanda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, deneyimli bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu'nun aynı meydanda miting düzenlemesine izin verilmiş olsa, ertesi gün, AKP ve CHP'nin miting fotoğrafları karşılaştırılacak ve bunu basınla paylaşacaktı. CHP'liler, mitinglerinin daha kalabalık olacağını biliyorlardı. O karşılaştırma yapılamadı. Çünkü, Valilik, 'Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemedi. Açılış yaptı' görüşünü savundu. Madem 'miting' demeden Cumhuriyet Meydanı veriliyorsa, CHP'de 3 Ocak 2022 Pazartesi günü o meydanda temel atma töreni düzenlenmesini kararlaştırdı. Tören, Mersin için son derece önemli. Çünkü metronun temeli atılacaktı." Öztürk şunları kaydetti:"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ittifak yapılmamış, İYİ Parti de aday çıkarmıştı. Durum, bugün çok farklı. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları da 3 Ocak'ta Mersin'de yapılacak törene davet edildi. Eğer programda değişiklik olmazsa; Kılıçdaroğlu ile birlikte Meral Akşener de Mersin'de olacak."

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chp, kemal kılıçdaroğlu, mersin, meral akşener, açılış, tören, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp)