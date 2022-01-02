https://tr.sputniknews.com/20220102/denize-atilmis-sisenin-icinden-cikan-kagidi-bulan-prof-dr-gokoglu-bu-buyu-mu-bilen-varsa-yazsin-1052327996.html

Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıdı bulan Prof. Dr. Gökoğlu: ‘Bu büyü mü bilen varsa yazsın’

Denize atılmış şişenin içinden çıkan kağıdı bulan Prof. Dr. Gökoğlu: ‘Bu büyü mü bilen varsa yazsın’

Yaptığı su altı dalışlarıyla ünlü Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, dalış sırasında denize poşetlenip atılmış bir şişenin içerisinden çıkan ve üzerinde saate benzeyen... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T15:13+0300

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türkiye

sualtı

deniz

büyü

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte, Yavuzözcan Parkı’ndaki Kadın yarığı açığında dalış gerçekleştirdi. Gökoğlu, dalış esnasında bir poşetle özenle sarılmış bir şişeyi fark eden kız öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içerisinden çıkan kağıdı gören Gökoğlu bunları kayda aldı.‘Memlekette at yok ama nal da görüyoruz’Görüntüleri ‘Bunu bilen var mı?’ diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Gökoğlu, falez altlarında dalışlar gerçekleştirdikleri sırada çok ilginç şeylerle karşılaştıklarını söyledi. “Aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz” diyen Gökoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:Gökoğlu, çıkan ilginç sembollü kağıt hakkında da, “Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir. Hangi dilde yazılmıştır. Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın” dedi.

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sualtı, deniz, büyü