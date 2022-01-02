https://tr.sputniknews.com/20220102/dpli-enginyurt-zamlari-ates-yakarak-protesto-etti-1052325470.html

DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti

DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gelen zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Enginyurt “Seçimlerin ilk günü öyle bir... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T13:24+0300

2022-01-02T13:24+0300

2022-01-02T13:43+0300

türkiye

protesto

zam

ateş

cemal enginyurt

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Cemal Enginyurt, ‘'Siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız. Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız'' dedi.Enginyurt, bir bidonun içinde ateş yakarak şunları söyledi:

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