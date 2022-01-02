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DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti
DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gelen zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Enginyurt “Seçimlerin ilk günü öyle bir... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T13:24+0300
2022-01-02T13:43+0300
türkiye
protesto
zam
ateş
cemal enginyurt
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Cemal Enginyurt, ‘'Siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız. Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız'' dedi.Enginyurt, bir bidonun içinde ateş yakarak şunları söyledi:
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protesto, zam, ateş, cemal enginyurt

DP'li Enginyurt, zamları ateş yakarak protesto etti

13:24 02.01.2022 (güncellendi: 13:43 02.01.2022)
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gelen zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Enginyurt “Seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız” ifadelerini kullandı.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamlara sert tepki gösterdi ve ateş yakarak protesto etti. Cemal Enginyurt, ‘'Siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız. Emin olun bu millet sizi cehennemin ateşinde yakacak. İlk gün, yani seçimlerin ilk günü öyle bir bedel ödeyeceksiniz ki, yanacaksınız. Cehennemin ateşinde değil bu dünyanın ateşinde sizi yakacağız'' dedi.
Enginyurt, bir bidonun içinde ateş yakarak şunları söyledi:
“Asgari ücrete zam yaptınız daha işçinin cebine tek kuruş girmedi Doğalgaza zam yaptınız, elektriğe zam yaptınız. Yetmedi, akaryakıta, yetmedi geçmediğimiz köprülere zam yaptınız. Milletin ocağına ateş düşürdünüz, milleti yaktınız, Biz de sizin için ateş yaktık. Sizi öyle yakacağız ki siz zannediyorsunuz ya hurilere kavuşacaksınız.”
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