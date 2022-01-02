https://tr.sputniknews.com/20220102/enerji-bakani-donmez-onumuzdeki-yilin-ilk-ceyreginde-gazi-yakmis-olacagiz--1052321274.html

Enerji Bakanı Dönmez: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız

Enerji Bakanı Dönmez: Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde gazı yakmış olacağız

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapımı süren Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T04:57+0300

2022-01-02T04:57+0300

2022-01-02T04:57+0300

türkiye

doğalgaz

karadeniz

zonguldak

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanında, Karadeniz’deki sondaj ve doğal gaz arama çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinde geceyi geçirdi. Bakan Dönmez dün Karadeniz doğal gazının karaya çıkartılacağı Filyos Limanı’nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yapımına başladığı doğal gaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bilgin, proje maketi üzerinde yapacakları projeyi Bakan Dönmez’e anlattı.Bakan Dönmez, yılın son gününü Yavuz sondaj gemisinde mesai arkadaşları ve çalışmaların gizli kahramanlarıyla bir arada geçirdiklerini söyledi. Filyos Limanı’na Karadeniz doğal gazı için doğalgaz işleme tesisi inşa edeceklerini söyleyen Bakan Dönmez, “Karadeniz’de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde tabi kazıklar dikiliyor. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje” dedi.Bu büyüklükte ve kapasitede bir tesisinin Avrupa’da ilk sıralarda yer alacağını ifade eden Bakan Dönmez, son teknolojiyi kullanarak tesisi inşa edeceklerini belirtti. Doğal gazın karaya çıkartılacağı tarih hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve TPAO yetkilileriyle toplantı yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20211213/enerji-bakani-donmez-karadeniz-gazi-2023te-evlerde-1051735503.html

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