Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/erdoganin-ziyaret-ettigi-ak-partili-kurt-sadece-kete-yedi-digerlerini-her-gun-yiyorum-dedi-1052324854.html
Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi
Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AKP Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'un evinde yalnızca kete yedi. Kurt... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T12:43+0300
2022-01-02T12:43+0300
türkiye
istanbul
recep tayyip erdoğan
sarıyer
yemek
ziyaret
kadın kolları
ikram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052324829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b2000eb11a293d918afc8205d0dbf8d4.jpg
Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Erdoğan’ın kendisine ikram edilen yiyecekler için ‘zaten her gün yediğini söylediğini’ aktardı.Hatem Kurt, “Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım” dedi.Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, “Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi” ifadelerini kullandı.Kurt, Erdoğan'ın kendilerine Kuran, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211231/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medya-paylasimiyla-2021-yilini-degerlendirdi-1052304136.html
türkiye
istanbul
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052324829_82:0:682:450_1920x0_80_0_0_d506349d4b8b30a9ef79bf62469bf8aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, recep tayyip erdoğan, sarıyer, yemek, ziyaret, kadın kolları, ikram

Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi

12:43 02.01.2022
© AAErdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi
Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AKP Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'un evinde yalnızca kete yedi. Kurt, "Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli" dedi.
Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Erdoğan’ın kendisine ikram edilen yiyecekler için ‘zaten her gün yediğini söylediğini’ aktardı.
Hatem Kurt, “Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım” dedi.
Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, “Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi” ifadelerini kullandı.
Kurt, Erdoğan'ın kendilerine Kuran, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi
31 Aralık 2021, 23:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:10Uzayda badminton oynadılar
13:07Sosyal medyada ‘başkasının kocasıyla flört ettin’ tuzağı
12:50Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye’nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
12:43Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi
12:34Hürriyet yazarı: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, sorumlu olduğu alanda yetkisinin olmadığını öğrendik
12:34Avcılar'da nöbetçi eczane kuyruğu
12:28Ünlü sunucu, yardım ettiği çocuğun sürekli para istemesi üzerine savcılığa şikayette bulundu
12:23Yargıtay'dan emsal nafaka kararı
12:05Kılıçdaroğlu: Bir yarış varsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar
11:58İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava
11:49Ataşehir'de taksimetre nöbeti: Bazı araçlarda akü bitti
11:25İstanbul’da durak çalışanına 'Niye taksi yok' dayağı
11:08Daha önce mitinge izin verilmeyen meydana Akşener ve Kılıçdaroğlu birlikte çıkıyor
10:58Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti
10:49Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın aldığını duyurdu
10:392022'nin ilk dakikalarında 7 kişinin öldüğü trafik kazasının detayları ortaya çıktı
10:28Afgan kadın İran sınırında soğuktan öldü, 2 çocuğu donmak üzereyken bulundu
10:09Merkez Bankası temerrüt faiz oranını yüzde 17.25 olarak belirledi
10:04Ankara'da can çekişirken bulunan 9 köpekten 4'ü öldü
09:58İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir