https://tr.sputniknews.com/20220102/erdoganin-ziyaret-ettigi-ak-partili-kurt-sadece-kete-yedi-digerlerini-her-gun-yiyorum-dedi-1052324854.html

Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi

Erdoğan'ın ziyaret ettiği AK Partili Kurt: Sadece kete yedi, ‘Diğerlerini her gün yiyorum’ dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AKP Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'un evinde yalnızca kete yedi. Kurt... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T12:43+0300

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türkiye

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recep tayyip erdoğan

sarıyer

yemek

ziyaret

kadın kolları

ikram

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Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği Sarıyer Kısırkaya Mahallesi AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt, Erdoğan’ın kendisine ikram edilen yiyecekler için ‘zaten her gün yediğini söylediğini’ aktardı.Hatem Kurt, “Beni ziyaret etmek istemiş, çok memnun oldum. Türkiye Cumhuriyeti kadını olarak çok onur verici bir duygu oldu benim için. Bütün kadınlara örnek olmasını istedim. Kadında bir bilgi, bir özveri olunca evlatları da bilgili ve güzel gelişir. O duygularla ben de ifade etmeye çalıştım ve duygulandım” dedi.Erdoğan'a daha önce Sivas ketesi yapacağını söylediğini hatırlatan Kurt, “Evde gelinim vardı, beraber kete hazırladık. Keteden başka ikramlar da hazırladık ancak diğer ikramlardan yemedi. 'Ben onlardan her gün yiyorum, benim için kete önemli. Çok da güzel olmuş, elinize sağlık' dedi” ifadelerini kullandı.Kurt, Erdoğan'ın kendilerine Kuran, tespih ve seccade hediye ettiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-medya-paylasimiyla-2021-yilini-degerlendirdi-1052304136.html

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istanbul, recep tayyip erdoğan, sarıyer, yemek, ziyaret, kadın kolları, ikram