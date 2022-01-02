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https://tr.sputniknews.com/20220102/erman-toroglu-eski-avukatiyla-dunya-evine-girdi-1052319969.html
Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu eski avukatıyla evlendi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T02:38+0300
2022-01-02T02:38+0300
2022-01-02T02:39+0300
yaşam
evlilik
erman toroğlu
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.Toroğlu, önceden Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede boşanmıştı. Toroğlu’nun anlaşmalı biten ilk evliliğinden iki çocuğu var.
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evlilik, erman toroğlu
Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi 02:38 02.01.2022 (güncellendi: 02:39 02.01.2022)
Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu eski avukatıyla evlendi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi.
Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.
Toroğlu, önceden Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede boşanmıştı.
Toroğlu’nun anlaşmalı biten ilk evliliğinden iki çocuğu var.