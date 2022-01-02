https://tr.sputniknews.com/20220102/erman-toroglu-eski-avukatiyla-dunya-evine-girdi-1052319969.html

Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi

Erman Toroğlu eski avukatıyla dünya evine girdi

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu eski avukatıyla evlendi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

evlilik

erman toroğlu

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti.Toroğlu, önceden Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede boşanmıştı. Toroğlu’nun anlaşmalı biten ilk evliliğinden iki çocuğu var.

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evlilik, erman toroğlu