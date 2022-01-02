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https://tr.sputniknews.com/20220102/fenerbahce-kadin-basketbol-takiminda-2-oyuncu-kovid-19a-yakalandi-1052318561.html
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T00:28+0300
2022-01-02T00:28+0300
2022-01-02T00:28+0300
spor
basketbol
fenerbahçe
koronavirüs
kovid-19
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan 2 basketbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220101/anadolu-efeste-8-kovid-19-vakasi-1052314773.html
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basketbol, fenerbahçe, koronavirüs, kovid-19
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu Kovid-19'a yakalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan 2 basketbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.