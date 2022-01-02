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Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası
Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son olarak Okan Buruk ismi öne çıktı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T02:46+0300
2022-01-02T02:46+0300
spor
fenerbahçe
okan buruk
türkiye a milli voleybol takımı
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Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe’de Okan Buruk isminin gündeme geldiği bildirildi.Fenerbahçe'de son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü. Bu sezon da benzer problem aynen devam etti.Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi.Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı hakkında karar verdiği belirtildi. Ancak, Okan Buruk’un adı toplantılarda yer alsa da camiada kabul görmeyeceği savunuluyor. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışmak konusundaki kararı ise henüz netleşmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/vitor-pereiranin-gorevine-son-verildi-1051952256.html
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fenerbahçe, okan buruk, türkiye a milli voleybol takımı

Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası

02:46 02.01.2022
© DHAOkan Buruk
Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© DHA
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Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son olarak Okan Buruk ismi öne çıktı.
Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe’de Okan Buruk isminin gündeme geldiği bildirildi.
Fenerbahçe'de son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü. Bu sezon da benzer problem aynen devam etti.
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı hakkında karar verdiği belirtildi. Ancak, Okan Buruk’un adı toplantılarda yer alsa da camiada kabul görmeyeceği savunuluyor.
Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışmak konusundaki kararı ise henüz netleşmedi.
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