https://tr.sputniknews.com/20220102/fenerbahcede-okan-buruk-iddiasi-1052320074.html

Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası

Fenerbahçe'de Okan Buruk iddiası

Vitor Pereira yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son olarak Okan Buruk ismi öne çıktı. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T02:46+0300

2022-01-02T02:46+0300

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spor

fenerbahçe

okan buruk

türkiye a milli voleybol takımı

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Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşamayan Fenerbahçe’de Okan Buruk isminin gündeme geldiği bildirildi.Fenerbahçe'de son 3.5 yılda hiçbir hoca başladığı sezonu bitiremedi. Hatta yeni gelecek hocanın belirlenmesi de hep çok uzun sürdü. Bu sezon da benzer problem aynen devam etti.Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam konusunda girişimler devam ederken Okan Buruk'un adının da gündeme geldiği belirtildi.Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcı hakkında karar verdiği belirtildi. Ancak, Okan Buruk’un adı toplantılarda yer alsa da camiada kabul görmeyeceği savunuluyor. Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'de çalışmak konusundaki kararı ise henüz netleşmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/vitor-pereiranin-gorevine-son-verildi-1051952256.html

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fenerbahçe, okan buruk, türkiye a milli voleybol takımı