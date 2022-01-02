https://tr.sputniknews.com/20220102/girdigi-evi-ayni-gunde-iki-kez-soydu-1052331652.html

Girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Girdiği evi aynı günde iki kez soydu

Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T18:32+0300

2022-01-02T18:32+0300

2022-01-02T18:32+0300

türkiye

aydın

hırsız

söke

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/02/1052331627_0:0:488:275_1920x0_80_0_0_07c56eb581e73a2851e1f9426448c6d0.jpg

Olay, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

türkiye

aydın

söke

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aydın, hırsız, söke, hırsızlık