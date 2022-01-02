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https://tr.sputniknews.com/20220102/haitide-basbakana-suikast-girisimi-1052335328.html
Haiti’de başbakana suikast girişimi
Haiti’de başbakana suikast girişimi
Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında suikast girişimine uğradığı, çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, birkaç kişinin daha... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T23:08+0300
2022-01-02T23:14+0300
dünya
haiti
suikast
suikast girişimi
ariel henry
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VTV televizyonunun haberinde, “Gonaives şehrinin kilisesinde çıkan silahlı çatışmada, en az 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Haiti Başbakanı zarar görmedi” ifadesine yer verildi.Saldırı, ulusal bağımsızlığın 218. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören sırasında meydana geldi.Yerel medyanın aktardığına göre, daha önce Gonaives’te faaliyet gösteren silahlı çete, Başbakan’a şehre gelmeme yönünde uyarıda bulunmuştu.Suikast girişiminin ardından, bağımsızlık kutlamalarıyla ilgili planlanan diğer etkinlikler iptal edildi.Haiti, 1 Ocak 1804 tarihinde Fransa’dan bağımsızlık ilan etmişti.Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.
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haiti, suikast, suikast girişimi, ariel henry

Haiti’de başbakana suikast girişimi

23:08 02.01.2022 (güncellendi: 23:14 02.01.2022)
© REUTERS / Ricardo ArduengoHaiti - Ariel Henry - Claude Joseph
Haiti - Ariel Henry - Claude Joseph - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Ricardo Arduengo
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Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında suikast girişimine uğradığı, çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, birkaç kişinin daha yaralandığı belirtildi.
VTV televizyonunun haberinde, “Gonaives şehrinin kilisesinde çıkan silahlı çatışmada, en az 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Haiti Başbakanı zarar görmedi” ifadesine yer verildi.
Saldırı, ulusal bağımsızlığın 218. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören sırasında meydana geldi.
Yerel medyanın aktardığına göre, daha önce Gonaives’te faaliyet gösteren silahlı çete, Başbakan’a şehre gelmeme yönünde uyarıda bulunmuştu.
Suikast girişiminin ardından, bağımsızlık kutlamalarıyla ilgili planlanan diğer etkinlikler iptal edildi.
Haiti, 1 Ocak 1804 tarihinde Fransa’dan bağımsızlık ilan etmişti.
Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.
Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.
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