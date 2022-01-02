https://tr.sputniknews.com/20220102/haitide-basbakana-suikast-girisimi-1052335328.html

Haiti’de başbakana suikast girişimi

Haiti’de başbakana suikast girişimi

Haiti Başbakanı Ariel Henry’nin, Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında suikast girişimine uğradığı, çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü, birkaç kişinin daha... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T23:08+0300

2022-01-02T23:08+0300

2022-01-02T23:14+0300

dünya

haiti

suikast

suikast girişimi

ariel henry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045013744_0:49:1777:1048_1920x0_80_0_0_e39f996cebf0d697f2371d61a1140cf5.jpg

VTV televizyonunun haberinde, “Gonaives şehrinin kilisesinde çıkan silahlı çatışmada, en az 1 kişi hayatını kaybetti ve birkaç kişi yaralandı. Haiti Başbakanı zarar görmedi” ifadesine yer verildi.Saldırı, ulusal bağımsızlığın 218. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen tören sırasında meydana geldi.Yerel medyanın aktardığına göre, daha önce Gonaives’te faaliyet gösteren silahlı çete, Başbakan’a şehre gelmeme yönünde uyarıda bulunmuştu.Suikast girişiminin ardından, bağımsızlık kutlamalarıyla ilgili planlanan diğer etkinlikler iptal edildi.Haiti, 1 Ocak 1804 tarihinde Fransa’dan bağımsızlık ilan etmişti.Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

haiti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haiti, suikast, suikast girişimi, ariel henry