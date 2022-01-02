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https://tr.sputniknews.com/20220102/hamas-israili-esir-takasi-anlasmasina-zorlayabilecek-gucteyiz-1052332774.html
Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz
Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i esir takası konusunda bir anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını belirtti. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T19:42+0300
2022-01-02T19:42+0300
dünya
israil
filistin
hamas
esir takası
ismail heniyye
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Heniyye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'le muhtemel bir esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Halihazırda Hamas'ın elinde İsrailli 4 esirin olduğuna dikkati çeken Heniyye, "İsrail'in ikna olmaması halinde her yerde bulunan uzantılarımız üzerinden bunu (esir sayısını) artırabiliriz." dedi.İsrail'i esir takası için anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını söyleyen Hamas lideri Heniyye, "İsrail'i, Gilboa Hapishanesinden kaçanların da aralarında yer alacağı Filistinli tutukluların takası için anlaşmaya zorlarız" ifadesini kullandı.Hamas'ın elindeki İsraillilerHamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hamas, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmış ancak söz konusu Filistinlilerin tümü bir süre sonra İsrail güçlerince yakalanmıştı.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gilboa Hapishanesinden kaçan tutukluları kapsamayan hiçbir takas anlaşmasına yanaşmayacaklarını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220102/israil-ucaklari-gazze-seridine-hava-saldirisi-duzenledi-1052319765.html
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israil, filistin, hamas, esir takası, ismail heniyye, esir

Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz

19:42 02.01.2022
© AA / ArşivHamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© AA / Arşiv
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i esir takası konusunda bir anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını belirtti.
Heniyye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'le muhtemel bir esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Halihazırda Hamas'ın elinde İsrailli 4 esirin olduğuna dikkati çeken Heniyye, "İsrail'in ikna olmaması halinde her yerde bulunan uzantılarımız üzerinden bunu (esir sayısını) artırabiliriz." dedi.
İsrail'i esir takası için anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını söyleyen Hamas lideri Heniyye, "İsrail'i, Gilboa Hapishanesinden kaçanların da aralarında yer alacağı Filistinli tutukluların takası için anlaşmaya zorlarız" ifadesini kullandı.

Hamas'ın elindeki İsrailliler

Hamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hamas, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.
Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmış ancak söz konusu Filistinlilerin tümü bir süre sonra İsrail güçlerince yakalanmıştı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gilboa Hapishanesinden kaçan tutukluları kapsamayan hiçbir takas anlaşmasına yanaşmayacaklarını duyurmuştu.
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