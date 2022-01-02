https://tr.sputniknews.com/20220102/hamas-israili-esir-takasi-anlasmasina-zorlayabilecek-gucteyiz-1052332774.html

Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz

Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i esir takası konusunda bir anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını belirtti. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T19:42+0300

2022-01-02T19:42+0300

2022-01-02T19:42+0300

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israil

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hamas

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ismail heniyye

esir

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Heniyye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'le muhtemel bir esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Halihazırda Hamas'ın elinde İsrailli 4 esirin olduğuna dikkati çeken Heniyye, "İsrail'in ikna olmaması halinde her yerde bulunan uzantılarımız üzerinden bunu (esir sayısını) artırabiliriz." dedi.İsrail'i esir takası için anlaşmaya zorlayabilecek güçte olduklarını söyleyen Hamas lideri Heniyye, "İsrail'i, Gilboa Hapishanesinden kaçanların da aralarında yer alacağı Filistinli tutukluların takası için anlaşmaya zorlarız" ifadesini kullandı.Hamas'ın elindeki İsraillilerHamas 2014'ten bu yana ikisi asker toplam 4 İsrailliyi elinde tutuyor. Hamas, çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria'dan olan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler hakkında bilgi vereceğini belirtiyor.Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmış ancak söz konusu Filistinlilerin tümü bir süre sonra İsrail güçlerince yakalanmıştı.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gilboa Hapishanesinden kaçan tutukluları kapsamayan hiçbir takas anlaşmasına yanaşmayacaklarını duyurmuştu.

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