https://tr.sputniknews.com/20220102/havai-fisekleri-izlemek-icin-terasa-cikan-8-yasindaki-cocuk-yorgun-mermiyle-agir-yaralandi-1052319092.html

Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı

Havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuk, yorgun mermiyle ağır yaralandı

Gaziantep'te yılbaşı gecesi patlatılan havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki bir çocuğa yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, yoğun... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T01:17+0300

2022-01-02T01:17+0300

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türkiye

yılbaşı

gaziantep

çocuk

havai fişek

yorgun mermi

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Olay, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece saatlerinde havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıktı. Havai fişekleri seyreden Ahmet’in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakıma alındı.Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

türkiye

gaziantep

yorgun mermi

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yılbaşı, gaziantep, çocuk, havai fişek, yorgun mermi