https://tr.sputniknews.com/20220102/hindistanda-sokak-kopekleri-4-yasindaki-cocuga-saldirdi-1052334001.html

Hindistan’da sokak köpekleri 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hindistan’da sokak köpekleri 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Hindistan’da 4 yaşındaki kız çocuğu, sokakta oyun oynadığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük kızın, kolundan, bacağından ve kafasından... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T21:28+0300

2022-01-02T21:28+0300

2022-01-02T21:48+0300

dünya

hindistan

saldırı

köpek

çocuk

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Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Bhopal kentinde dün sokak köpekleri 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Evinin yakınında sokakta oyun oynadığı sırada 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız, kolundan, bacağından ve kafasından yaralandı. Köpeklerin küçük kıza saldırdığını gören çevredeki bir vatandaş ise, köpeklere taş atarak kovaladı.Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen saldırı anında ise, küçük kızın önce köpeklerden kaçmaya çalıştığı sonra ise köpeklerin küçük kızı yere düşürerek kolunu, bacağını ve kafasını ısırdığı görüldü.Polis tarafından yapılan açıklamada, küçük kızın hastanede tedavi altında olduğu belirtilerek, polisin olaydan sosyal medya aracılığıyla haberdar olduğu aktarıldı. Polis, küçük kızın kimliği ve sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kimsenin olayla ilgili polise şikayette bulunmadığını açıkladı.Bhopal Belediyesinden bir yetkili ise, kentte sokak köpeği tehdidinin arttığı yönündeki eleştirileri reddederek, Kovid-19 salgını nedeniyle iki üç aylık süreyle ara verilen kısırlaştırma işleminin devam ettiğini ve yaklaşık 1 aydır her gün 30 ila 40 köpeğin kısırlaştırıldığını aktardı.Tahminlere göre, Bhopal'da yüz binden fazla sokak köpeği bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220102/basibos-kopeklerin-10-yasindaki-cocuga-saldirdigi-anlar-kameraya-yansidi-1052333326.html

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hindistan, saldırı, köpek, çocuk