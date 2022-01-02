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Hollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale
Hollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale
Hollanda’da polis, Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polisin, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T19:23+0300
2022-01-02T19:23+0300
koronavirüs
hollanda
polis
protesto
müdahale
önlem
kovid-19
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericilere, polis cop ve köpekle müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu polis köpeklerinden biri göstericilerden birinin kolunu ısırdı.İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti. Gösterici daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yüz üstü yere düşerek hareketsiz kaldı.Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son koronavirüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.Hollanda'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle geçtiğimiz sene kasım ayında getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.Protestolar sırasında şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı henüz açıklanmadı. Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.
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hollanda, polis, protesto, müdahale, önlem, kovid-19

Hollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale

19:23 02.01.2022
© İHAHollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale
Hollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© İHA
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Hollanda’da polis, Kovid-19 önlemlerini protesto eden göstericilere köpekle ve copla müdahale etti. Polisin, köpeklerden biri tarafından ısırılan protestocuya copla vurmaya devam ettiği görülüyor.
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve ülkedeki aşı uygulamasını protesto eden göstericilere, polis cop ve köpekle müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sonucu polis köpeklerinden biri göstericilerden birinin kolunu ısırdı.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, gösterici, tüm çabalarına rağmen köpekten kurtulamazken, polis köpeğin ısırdığı göstericiye copla vurmaya devam etti. Gösterici daha sonra kolunu ısıran köpeğin tasmasının polis tarafından çekilmesi ile yüz üstü yere düşerek hareketsiz kaldı.
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise protestocuların son koronavirüs salgını dalgası sırasında halka açık toplantı düzenleme yasağını ihlal etmesinin ardından polise Müze Meydanı'nı boşaltma yetkisi veren bir acil durum talimatı yayınlamıştı.
Hollanda'da koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle geçtiğimiz sene kasım ayında getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak’a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede geçtiğimiz sene 28 Kasım'da yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.
Protestolar sırasında şu ana kadar kaç kişinin yaralandığı ve gözaltına alındığı henüz açıklanmadı. Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.
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