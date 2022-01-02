Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220102/ibb-sozcusu-ongundan-cnn-turke-cevap-hakkimiza-saygi-duyun-neden-korkuyorsunuz-1052334593.html
İBB Sözcüsü Ongun'dan CNN Türk'e: Cevap hakkımıza saygı duyun, neden korkuyorsunuz
İBB Sözcüsü Ongun'dan CNN Türk'e: Cevap hakkımıza saygı duyun, neden korkuyorsunuz
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Tevfik Göksu’nun asılsız iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T22:04+0300
2022-01-02T23:08+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cnn türk
ekrem imamoğlu
mehmet tevfik göksu
murat ongun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103885/83/1038858356_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ac27b248b81fc3c89755b62ed1cb7743.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programında canlı yayında açıklamalara bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu,'nun asılsız ve uydurma iddialarda bulunduğunu, bu iddialara yanıt verme haklarınınsa engellendiğini belirterek tepki gösterdi.Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İBB Sözcüsü Ongun "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.Murat Ongun bir diğer paylaşımında ise "Hamd olsun, bugün de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve hamisi CNN Türk televizyonu doğrulardan fellik fellik kaçtı. Cevap hakkımız yine engellendi. Korkmayın, doğrular iyidir. Cnn Türk" dedi.'İBB CHP'nin aynası değil mi, nerede liyakat'CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısında bir video izleterek, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" dedi. Tevfik Göksu "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.Göksu, yayın sırasında "Türkiye'nin milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yaptılar. PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor" dedi.Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.Canlı yayının devam ettiği sırada İBB Sözcüsü Ongun Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Ongun paylaşımında "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum" dedi.İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı canlı yayına telefonla katılarak Tevfik Göksu'nun iddialarını yanıtladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103885/83/1038858356_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f389814f99011a2d8ced41bb419cf1aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cnn türk, ekrem imamoğlu, mehmet tevfik göksu, murat ongun

İBB Sözcüsü Ongun'dan CNN Türk'e: Cevap hakkımıza saygı duyun, neden korkuyorsunuz

22:04 02.01.2022 (güncellendi: 23:08 02.01.2022)
© Fotoğraf : DHAMurat Ongun
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Tevfik Göksu’nun asılsız iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, CNN Türk'te yayınlanan 'Ne Oluyor?' programında canlı yayında açıklamalara bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu,'nun asılsız ve uydurma iddialarda bulunduğunu, bu iddialara yanıt verme haklarınınsa engellendiğini belirterek tepki gösterdi.
Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
İBB Sözcüsü Ongun "CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Murat Ongun bir diğer paylaşımında ise "Hamd olsun, bugün de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve hamisi CNN Türk televizyonu doğrulardan fellik fellik kaçtı. Cevap hakkımız yine engellendi. Korkmayın, doğrular iyidir. Cnn Türk" dedi.

'İBB CHP'nin aynası değil mi, nerede liyakat'

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li yöneticilerin katıldığı 'personel alım' toplantısında bir video izleterek, "İBB, CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" dedi.
Tevfik Göksu "CHP'li yönetici bir konuşma yapıyor. 'Biz İBB'ye personel alırken böyle yapıyoruz' diyor. 'Yüzde 35 CHP'den alıyoruz, yüzde 15 İYİ Parti'den alıyoruz, yüzde 15 de diğer adını söyleyemediklerimizden alıyoruz' diyor. Bütün şey 'diğer' kısmında başlıyor. Adını söylemekten çekindikleri, imtina ettikleri. Ekrem İmamoğlu, her fırsatta 'liyakat geldi, mülakat geldi İstanbul'a' diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MEB'in kapısına giderek liyakat arıyor dedi değil mi? İBB CHP'nin aynası değil mi? Nerede liyakat" ifadelerini kullandı.
Göksu, yayın sırasında "Türkiye'nin milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yaptılar. PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor" dedi.
Göksu ayrıca, İBB yönetiminin LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışmalar yaptığını açıkladı. CHP'nin LGBT meselesini çok sevdiğini belirten Göksu, "İBB meclisine sürekli LGBT ile ilgili şeyler getiriyor. Bunlara 'Hayır' diyoruz" diye konuştu.
Canlı yayının devam ettiği sırada İBB Sözcüsü Ongun Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Ongun paylaşımında "Tevfik Göksu bu akşam CNN Türk’te “Murat Ongun mahkeme kararı ile yalancı ilan edilmiştir” dedi. Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum" dedi.
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili İsmail Doğan Subaşı canlı yayına telefonla katılarak Tevfik Göksu'nun iddialarını yanıtladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:08Haiti’de başbakana suikast girişimi
22:497 yıldır çocuk özlemi çeken çift, yeni yılı dördüzleri ile karşıladı
22:32Premier Lig'deki Chelsea-Liverpool maçı berabere bitti
22:19Van'ın merkez üç ilçesinde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
22:04İBB Sözcüsü Ongun'dan CNN Türk'e: Cevap hakkımıza saygı duyun, neden korkuyorsunuz
22:01Yasaklı ardıç kuşunu vuran avcılara 18 bin 550 lira para cezası
21:57Meteoroloji’den 21 ile kar uyarısı
21:32Gazprom 2021'de son 13 yılın rekorunu kırarak 514.8 milyar metreküp gaz üretti
21:28Hindistan’da sokak köpekleri 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
21:19Meksika’da Devlet Başkanı Obrador’un heykeli yıkılarak kafası koparıldı
21:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı
21:06Kuveyt'ten İngiltere'deki vatandaşlarına 'ülkeden ayrılın' çağrısı
20:42Baraj, kuraklık tehdidi altında: Tokat'taki Almus Gölü'nde su seviyesi kritik ölçüde azaldı
20:36Başıboş köpeklerin 10 yaşındaki çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı
20:16Kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir dağ keçisini vurdu
20:06Erzincan Valiliği duyurdu: Kar nedeniyle okullar tatil edildi
19:49ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 825 bin 819'a çıktı
19:42Hamas: İsrail'i esir takası anlaşmasına zorlayabilecek güçteyiz
19:23Hollanda’da Kovid-19 protestosunda polisten ‘köpekli’ müdahale
19:17Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 129 can kaybı, 33 bin 520 yeni vaka