https://tr.sputniknews.com/20220102/ibbden-tcddye-yanit-cok-samimiyse-ulasimi-bedava-bile-yapabilir-1052322338.html
İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir
İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir
Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilmişti. İBB... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T09:58+0300
2022-01-02T09:58+0300
2022-01-02T09:58+0300
türkiye
ibb
marmaray
tcdd
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cevap
zam
yanıt
ukome
murat ongun
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Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam geldi. Zammın ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.TCDD’nin iddialarıyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220101/tcddden-marmaray-ucretlendirmesi-aciklamasi-ibb-tarafindan-hukuksuz-bir-sekilde-yururluge-kondu-1052317782.html
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ibb, marmaray, tcdd, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cevap, zam, yanıt, ukome, murat ongun
İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir
Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun TCDD'nin iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Ongun, "TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok" dedi.
Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam geldi.
Zammın ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.
TCDD’nin iddialarıyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” ifadelerini kullandı.