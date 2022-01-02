https://tr.sputniknews.com/20220102/ibbden-tcddye-yanit-cok-samimiyse-ulasimi-bedava-bile-yapabilir-1052322338.html

İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir

İBB'den TCDD’ye yanıt: Çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir

Marmaray'a yüzde 36 oranında zam yapılmasının ardından TCDD, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilmişti. İBB... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T09:58+0300

2022-01-02T09:58+0300

2022-01-02T09:58+0300

türkiye

ibb

marmaray

tcdd

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

cevap

zam

yanıt

ukome

murat ongun

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Yeni yılda elektrik, doğalgaz ve köprülere yapılan zamların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki TCDD’ye bağlı Marmaray ücretlerine de yüzde 36 oranında zam geldi. Zammın ardından TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zamlı tarifenin İBB tarafından hukuksuz şekilde yürürlüğe konulduğu belirtilirken konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.TCDD’nin iddialarıyla ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun TCDD’nin açıklamasını alıntılayarak, “Devlet ‘dedikodu’ yapmaz. UKOME kararında imzalar mevcut. Son günlerde bazı kamu kurumlarımızın tavrı ile trol hesaplar arasında fark göremiyoruz. Devlet kurumları trolleşemez. %125 zamlı elektrik kullanacak TCDD çok samimiyse ulaşımı bedava bile yapabilir. Elinizi tutan yok” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220101/tcddden-marmaray-ucretlendirmesi-aciklamasi-ibb-tarafindan-hukuksuz-bir-sekilde-yururluge-kondu-1052317782.html

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ibb, marmaray, tcdd, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cevap, zam, yanıt, ukome, murat ongun