https://tr.sputniknews.com/20220102/ilyas-salman-hakkinda-6-yila-kadar-hapis-istemiyle-dava-1052323907.html
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava
Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddiasıyla oyuncu 67 yaşındaki usta oyuncu İlyas Salman hakkında 'Türk milletini alenen... 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T11:58+0300
2022-01-02T11:58+0300
2022-01-02T11:58+0300
yaşam
video
ilyas salman
sosyal medya
bakanlık
dava
soruşturma
hakaret
hapis
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği öne sürülerek ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.Salman, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediŞüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.Bakanlık soruşturma açılmasına izin verdiŞüphelinin üzerine atılı 'Türk milletini alenen aşağılama' suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.6 yıla kadar hapsi istendiİddianamede şüpheli İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20210604/hakkinda-hapis-istemiyle-dava-acilan-ezgi-mola-musa-orhanin-ozur-dile-teklifini-reddetti-1044656230.html
https://tr.sputniknews.com/20211120/ilyas-salman-yeni-filmi-icin-uyardi-benden-nefret-etmeyin-1050987177.html
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video, ilyas salman, sosyal medya, bakanlık, dava, soruşturma, hakaret, hapis
İlyas Salman hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava
Sosyal medya hesabından Türk milletini aşağılayan ifadeler kullandığı iddiasıyla oyuncu 67 yaşındaki usta oyuncu İlyas Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği öne sürülerek ihbar edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde bulunduğu öne sürüldü.
Salman, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi
Şüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi.
Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı.
İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.
Bakanlık soruşturma açılmasına izin verdi
Şüphelinin üzerine atılı 'Türk milletini alenen aşağılama' suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.
6 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede şüpheli İlyas Salman'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.