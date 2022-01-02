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İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi. 02.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-02T18:54+0300
2022-01-02T18:54+0300
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koronavirüs aşısı
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Darayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığına göre, muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz" dedi.Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.
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iran, koronavirüs, koronavirüs aşısı, yerli aşı

İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu

18:54 02.01.2022
© REUTERS / Clodagh KilcoynePfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
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İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi.
Darayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.
Anadolu Haber Ajansı'nın aktardığına göre, muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz" dedi.
Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.
Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.
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