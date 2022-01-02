https://tr.sputniknews.com/20220102/istanbulda-aralik-ayinin-zam-sampiyonu-salatalik--1052328535.html

İstanbul'da Aralık ayının zam şampiyonu salatalık

İstanbul'da Aralık ayının zam şampiyonu salatalık

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), hazırladığı endekse göre kentte Aralık'ta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 49.09 ile salatalık, en fazla azalan... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T15:41+0300

2022-01-02T15:41+0300

2022-01-02T15:41+0300

ekonomi

istanbul

istanbul ticaret odası (ito)

aralık

zam

salatalık

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 139'unun perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık, fiyatı yüzde 49.09 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 45.41 ile yaş üzüm, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 42.89 ile elektrikli süpürge, gıda harcamaları grubundan yüzde 39.85 ile çikolata, aynı gruptan yüzde 38.30 ile kahve, yüzde 35.94 ile buğday unu ve yüzde 34.27 ile bulaşık makinesi olarak belirlendi.Maç gi̇ri̇ş bi̇leti̇ yüzde 41.83 ucuzladıGeçen ay kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti, yüzde 41,83 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 25.57 ile karnabahar, yüzde 19.26 ile kıvırcık salata, yüzde 13.27 ile pırasa, yüzde 10.70 ile ıspanak ve yüzde 9.42 ile portakal olarak kayıtlara geçti.

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istanbul, istanbul ticaret odası (ito), aralık, zam, salatalık