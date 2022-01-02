https://tr.sputniknews.com/20220102/jahrein-twitchi-birakti-mahkemeye-verilmeyi-goze-alarak-yaptim-1052330443.html

Jahrein, Twitch’i bıraktı: ‘Mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım’

Jahrein, Twitch’i bıraktı: ‘Mahkemeye verilmeyi göze alarak yaptım’

Twitch yayıncısı Jahrein, platformda yaşanan kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarının ardından herhangi bir yaptırım uygulanmaması sebebiyle Twitch ile... 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T17:19+0300

2022-01-02T17:19+0300

2022-01-02T17:19+0300

yaşam

jahrein

ahmet sonuç

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Jahrein adıyla yaptığı yayınlarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahmet Sonuç, Twitch ile yollarını resmen ayırdığını Instagram üzerinden paylaştığı hikayelerle açıkladı. Yaptığı açıklamada Jahrein, Twitch ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.Twitch’te kara para aklama ve dolandırıcılık işlerine karışan ve bunu itiraf etmelerine rağmen herhangi bir ceza almayan yayıncıların ve e-sporcuların yayınlarına devam ediyor olmalarına tepki gösteren Jahrein, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla da platform ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.Şimdi ise resmen platformdan ayrıldığını duyurdu. Jahrein, Instagram hikayesinden şu şekilde açıklama yaptı:

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jahrein, ahmet sonuç