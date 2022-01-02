https://tr.sputniknews.com/20220102/kacak-avcilar-nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-bir-dag-kecisini-vurdu-1052333202.html

Kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir dağ keçisini vurdu

Kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir dağ keçisini vurdu

Tunceli'de kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir dağ keçisini vurdu. 02.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-02T20:16+0300

2022-01-02T20:16+0300

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türkiye

tunceli

dağ keçisi

kaçak avcı

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Tunceli-Erzincan karayolu Nazimiye yol ayrımı mevkisinde kaçak avcılar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir dağ keçisini vurdu.Yoldan geçen vatandaşlar dağ keçisini yaralı halde görünce Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve Milli Park ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşların yardımıyla vurulan dağ keçisini bulunduğu bölgeden aldı. Yaralı hayvan tedavi edilmek üzere götürülürken, kaçak avcıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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tunceli, dağ keçisi, kaçak avcı